Nemám rád novoroční předsevzetí. Stejně jako většina ostatních lidí si nerad připomínám svá osobní selhání a většina mých minulých předsevzetí není ničím jiným než pomníčkem mé vlastní nedokonalosti. Těch cizích jazyků, které jsem si předsevzal se naučit, kilogramů, jež jsem plánoval shodit, zlozvyků, jichž jsem se chtěl zbavit… Povedlo se mi z toho máloco. Útěchou mi může být jen skutečnost, že v tom nejsem sám.

Svět je plný lidí, kteří si v silvestrovském poblouznění slibují, že se stanou lepšími, a za pár dní to zase vzdají. Vědci dokonce disponují tvrdými čísly, která dokládají, jak chabou vůli máme. Když například analyzovali data několika desítek milionů uživatelů fitness aplikace Strava, přišli na to, že většina lidí začne vzdávat svá novoroční předsevzetí o zdravějším životním stylu již 12. ledna. Výzkumníci z University of Scranton dokonce tvrdí, že novoroční předsevzetí naplní pouhých osm procent lidí. Podle vědců je to mimo jiné tím, že toho po sobě chceme moc. Stanovujeme si nereálné cíle a dáváme si příliš úkolů naráz.

Nám všem tak do letošního roku přeji, abychom po cestě za svým lepším já šli raději po drobných krůčcích a byli šťastní za každý posun vpřed. Asi nás to nenaplní takovým pocitem pýchy ze sebezdokonalování, ale dost možná se dostaneme dál, než kdybychom začali hned sprintovat.

Pevně věřím, že týdeník Ekonom vám bude na téhle cestě dobrým průvodcem. V našem prvním letošním čísle si můžete přečíst třeba o tom, jaké novinky připravil stát pro firmy a živnostníky.

V rozhovoru s ministryní financí Alenou Schillerovou se dočtete, proč vláda Andreje Babiše nestihne realizovat důchodovou reformu, jak chce financovat investice z Národního investičního plánu a kdy se podnikatelé dočkají on-line finančního úřadu. Dozvíte se také, jak zákon o hromadných žalobách může pomoci lidem i firmám ve vymáhání práva nebo že energetiku čeká útlum těžby uhlí i růst spotřeby elektřiny.

Hezké čtení