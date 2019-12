Svět nebyl nikdy lepším místem k žití, než je tomu v současnosti. Tohle tvrzení se může zdát ve světle každodenních depresivních zpráv těžko uvěřitelným. Asi by s ním nesouhlasila část světové populace, kterou jímá hrůza z dopadů globálního oteplování na budoucnost lidstva. Jiní zase s nostalgií vzpomínají na minulost a chtěli by se vrátit do dob, kdy jejich země byly ještě "velké". Být pesimistou je dnes velmi snadné. A právě proto je třeba stále znovu a znovu opakovat: nikdy v dějinách se lidé na této planetě neměli lépe. Jsme zdravější, bohatší a žijeme mnohem déle než naši předkové. Jen za poslední století se očekávaná délka dožití lidí ve světě více než zdvojnásobila. Jestliže před dvěma sty lety žilo v extrémní chudobě osm z deseti obyvatel planety, nyní je to méně než jeden. A ačkoli to při pohledu na zprávy ze světa nevypadá, nikdy v historii neumíralo v důsledku válek, chorob a přírodních katastrof méně lidí než v současnosti.

Že žijeme ve zlaté době, platí i pro nás, obyvatele Česka. Je bolestné sledovat, jak málo si uvědomujeme úžasné zlepšení kvality našich životů v posledních třech desetiletích svobody. Jen namátkou, jestliže v roce 1990 byl u nás HDP na hlavu necelé čtyři tisíce dolarů, předloni už dosáhl pětinásobku − více než dvaceti tisíc dolarů. Zatímco mně, narozenému v roce 1979, tehdy Světová banka prognózovala, že se pravděpodobně nedožiji osmašedesátých narozenin, když se narodil můj nyní pětiletý syn, měl už perspektivu o osm let delšího života.

Patří asi k obecné lidské vlastnosti rychle si zvyknout na vše dobré a pokládat to za samozřejmost. Jaké štěstí jsme měli, zpravidla zjistíme, až když o něj přijdeme. Vám všem i sobě samému do nového roku přeji, aby se nám nic takového nepřihodilo. Abychom si uvědomili, že cesta, kterou jsme za posledních třicet let ušli, jakkoli byla klikatá a občas jsme si na ní natloukli nos, vede správným směrem.

V ročence týdeníku Ekonom nazvané Svět 2020 se snažíme nastínit, jak by mohly vypadat hlavní křižovatky na trase, po níž se v příštím roce budou ubírat Česko i svět. Přinášíme analýzu dění na české politické scéně i úvahu, co by měla dělat česká opozice, aby uspěla ve svém politickém klání se zatím dominantním hnutím ANO premiéra Andreje Babiše. Zamysleli jsme se nad tím, jak bude vypadat svět autoprůmyslu, na němž je česká ekonomika tolik závislá, a přečíst si můžete i o tom, jestli budeme stavět nové jaderné elektrárny.

Rozebíráme, jak mohou dopadnout americké prezidentské volby, jaké výzvy bude muset v roce příštím i těch dalších překonávat čínská ekonomika a také co udělá brexit s Velkou Británií i Evropskou unií. V ročence najdete i přehled kulturních událostí příštího roku a mnoho dalšího podnětného čtení.

Věřím, že Ekonom zpříjemní a obohatí vaše vánoční svátky a bude vám průvodcem po dění ve světě a Česku i v příštím roce.

