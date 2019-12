Roste počet optimistů, kteří v náznacích pokroku v obchodních jednáních mezi USA a Čínou, v odložení cel na dovoz aut z Evropy do USA nebo možnosti spořádaného brexitu vidí šanci na ekonomické oživení. Přestože bych si přála, aby se šance naplnily, obávám se, že rok 2020 nepřinese výrazné snížení politických a regulačních rizik. Trumpův boj o druhé prezidentské angažmá vyvrcholí a s ním i síla jeho slov a činů. Může, ale nemusí přijít rozuzlení dramatu s názvem Brexit. Odložení rozhodnutí o uvalení cel na dovoz aut do USA riziko a nejistotu jen odsouvá do budoucnosti. A v té se navíc právě sektor výroby aut bude muset vypořádat s nástupem elektromobily. Automobilový sektor čeká revoluce a v daném okamžiku si nikdo nemůže být jist, v jakém rozsahu zasáhne i dodavatele. Výstavba továrny Tesly v Německu je nadějí, ale jen těžko spásou německého automobilového průmyslu.