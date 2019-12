Michael Douglas jako bezskrupulózní burzián Gordon Gekko v perfektně padnoucím obleku ve stylu 80. let. Švihácký účes s nagelovanými vlasy a k tomu nesmrtelná věta "Chamtivost je dobrá". Tato scéna se stala kultovní, stejně jako ostatně celý film zachycující příběh naivního zelenáče Buda Foxe, který se snaží uspět v dravostí prosyceném prostředí Wall Street. Všechno na pozadí − minimálně z pohledu outsidera − perfektně vykreslené atmosféry finančních trhů New Yorku druhé poloviny 80. let. Ve středu 11. prosince to bylo 32 let, co měl v roce 1987 premiéru film Olivera Stonea Wall Street.