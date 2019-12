Nejlepším místem pro podnikání byl v uplynulé dekádě v Libereckém kraji Jablonec nad Nisou. V Pardubickém kraji triumfovalo jeho sídelní město a v kraji Královéhradeckém se na první příčce umístila Nová Paka.

Vyplývá to ze srovnávacího výzkumu Město pro byznys desetiletí, který se věnuje podnikatelskému prostředí a přístupu veřejné správy. Výzkum zpracovává analytická agentura Datank, vyhlašovatelem je týdeník Ekonom, partnerem společnost Eurovia CS.

Jablonec nad Nisou

Pětačtyřicetitisícový Jablonec těží například z vysokého počtu podnikatelů nebo kvalitní podpory webových stránek. Rovněž se zde daří držet na nízké úrovni dlouhodobou nezaměstnanost.

"Jak výzkum ukázal, co se týče přístupu radnice k podnikatelům, jsme na tom velmi dobře. Naše radnice je skutečně otevřená, a to jak fyzicky pro návštěvy občanů i podnikatelů, tak i on-line komunikace je na dobré úrovni a podnikatelé mají v tomto ohledu servis na vysoké úrovni," uvádí primátor Jablonce nad Nisou Jiří Čeřovský.

Celkově druhý Železný Brod dosahuje kvalitních výsledků zejména v oblasti přístupu veřejné správy. K tomu je třeba připočítat i v rámci celorepublikového srovnání například kvalitní financování veřejné dopravy. Třetí Turnov se pak může pochlubit nadstandardní elektronickou komunikací nebo vysokým počtem studentů a učňů v odborném vzdělávání.

Pardubice

Jak uvedl primátor Pardubic Martin Charvát, město se snaží vycházet z tradice místního chemického a elektrotechnického průmyslu. Foto: Vojtěch Resler

Krajské město Pardubice těžilo mimo jiné z výborné úrovně elektronické komunikace. Výhodou pro podnikatele je rovněž nadstandardní rozsah úředních hodin. Otevřený přístup veřejné správy podtrhují také vysoké výdaje na veřejnou dopravu. "Město Pardubice se snaží dlouhodobě s podnikatelskou sférou aktivně spolupracovat. Podařilo se nám rozjet další projekt na podporu podnikání v Pardubicích, kterým je inkubátor P-PINK, kde se snažíme vytvořit prostředí i pro mladé, začínající podnikatele, aby měli perspektivu a neodcházeli třeba do Prahy. Významnou část peněz jsme také investovali do polytechnického vzdělávání a chceme vystavět centrální dílny, kde by žáci a studenti mohli posilovat své zaměření na tyto obory a navazovat na tradice," říká primátor Pardubic Martin Charvát.

Na druhé pozici bylo město Lanškroun, jež se může pyšnit vysokým počtem velkých a středních firem nebo velmi nízkou dlouhodobou nezaměstnaností. Výtečným místem pro podnikatele byla v uplynulé dekádě i Přelouč, která skončila na třetím místě. Může za to zejména dobré hospodaření města, které se projevuje například nízkými výdaji na dluhovou službu nebo vysokým přírůstkem ekonomických subjektů.

Nová Paka

Dlouhodobě skvělým místem pro podnikání je v Královéhradeckém kraji Nová Paka. Ocenění převzal místostarosta města Milan Pospíšil. Foto: Vojtěch Resler

V Královéhradeckém kraji triumfovala Nová Paka, která je z dlouhodobého hlediska skutečným rekordmanem. V uplynulé dekádě se celkem osmkrát dostala na krajské stupně vítězů a dvakrát získala celorepublikové zlato.

Za vynikajícími výsledky stojí především skvělý přístup veřejné správy. Dobrých výsledků dosahuje devítitisícové město rovněž v kvalitě odborného vzdělávání nebo v hospodaření radnice.

"Našim podnikatelům se snažíme hlavně neházet klacky pod nohy, mít připravenou zasíťovanou, funkční průmyslovou zónu a dobře fungující správu, především živnostenský odbor. Nové Pace by také velmi pomohl obchvat města, protože je dopravou během páteční a nedělní špičky prakticky rozdělena na dvě části. Těšíme se, až se obchvat začne budovat a dokončí se," uvádí místostarosta Nové Paky Milan Pospíšil.

Pomyslnou stříbrnou medaili získalo za dlouhodobě kvalitní podmínky pro podnikatele město Dobruška. Vděčí za to zejména nízké dlouhodobé nezaměstnanosti, nižším cenám stavebních pozemků nebo vysokému počtu úředních hodin.

Stupně vítězů uzavírá Nové Město nad Metují, které se pyšní nízkou dlouhodobou nezaměstnaností nebo vysokým počtem studentů a učňů v odborném vzdělávání.

Cílem srovnávacího výzkumu Město pro byznys je vytvořit diskusní platformu na téma možností podpory malého a středního podnikání ze strany samospráv. Do výzkumu je automaticky zapojeno 205 měst s rozšířenou působností a 22 městských částí hlavního města Prahy.