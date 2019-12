1) Zemřel bývalý šéf Fedu Paul Volcker

Ve věku 92 let zemřel první americký centrální bankéř se statusem celebrity − Paul Volcker. Dvoumetrový dlouhán, kouřící levné doutníky a hovořící hřmotným barytonem, stál v čele americké centrální banky (Fed) v letech 1979 až 1987. Proslul tím, že začátkem 80. let prudkým zvýšením úrokových sazeb zastavil dvoucifernou inflaci ve Spojených státech.

Když jej prezident Jimmy Carter jmenoval v roce 1979 do čela celého Fedu, činila inflace takřka dvanáct procent. V roce 1987, kdy se Volcker s úřadem loučil, byla inflace už jen třetinová. Tento jeho úspěch neměl jen ekonomické, ale i zásadní politické dopady. Stabilizace Západu 80. let a jeho další hospodářský vzestup umožnily prezidentu Ronaldu Reaganovi navyšovat výdaje na zbrojení, což pomohlo v konečném důsledku "uzbrojit" Sovětský svaz. Pokud by Volckerovo působení v čele Fedu nebylo úspěšné, Spojené státy by pravděpodobně vykazovaly v 80. letech výrazně horší ekonomickou výkonnost, což by teoreticky mohlo oddálit rozpad SSSR i pád železné opony.

Volcker působil v americké administrativě jakožto ekonomický poradce či v americké centrální bance za vlády celkem šesti prezidentů. Během úřadování Baracka Obamy se zasadil za zpřísnění regulace bankovního sektoru.

Známé je zejména "Volckerovo pravidlo", které bankám výrazně omezilo možnost obchodování na vlastní účet. Komerční banky kvůli tomu nemohly s penězi běžných střadatelů provádět spekula­tivní, rizikové investice na vlastní účet.

S bankami měl Volcker obecně komplikovaný vztah, jak jednou slavně prohlásil, poslední užitečnou bankovní inovací byl bankomat. Jednotlivé komerční banky působící v USA "Volckerův zákon" soustavně kritizovaly, neboť prý až příliš svazoval jejich podnikání. Současný prezident Donald Trump se proto v roce 2017 rozhodl pro zmírnění jeho účinků.

2) Zaměstnanci budou mít bohatší Vánoce

Foto: Shutterstock

Ačkoli se očekává zpomalení růstu české ekonomiky, rekordních 59 procent firem letos vyplatí zaměstnancům třináctý plat nebo odměnu v podobné výši. To je více než loni, kdy to bylo 56 procent. Vyplývá to z šetření Hospodářské komory mezi podnikateli.

"Část firem vyplatí odměny ve výplatním termínu v prosinci, část začátkem příštího roku. Záleží i na tom, v jakém odvětví firma působí. Platí, že čím větší firma, tím spíše zaměstnancům bonus vyplatí," uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Třináctý plat plánují na přelomu roku vyplatit tři čtvrtiny (75 procent) velkých firem, tedy společností s více než 250 zaměstnanci. Odměny letos vyplatí i téměř každá druhá (47 procent) firma do deseti zaměstnanců. V roce 2017 je přitom vyplácela ani ne třetina a před čtyřmi lety pětina drobných zaměstnavatelů.

Hospodářská komora odhaduje, že letošní odměny v průměru přesáhnou 34 tisíc korun. Nejčastěji budou vyplácet odměny ve výši jednoho platu firmy ve stavebnictví, kde v letošním roce pokračuje oživení. Na druhém místě je zpracovatelský průmysl, který je hlavním tahounem českého hospodářství s největším podílem zaměstnanců.

3) Exportérem roku opět Škoda Auto

Foto: Škoda Auto

Vítězem jubilejního 25. ročníku soutěže Exportér roku se tak jako v předchozích několika letech stala automobilka Škoda Auto. První místo v kategorii podle nárůstu exportu získal výrobce obráběcích strojů TOS Varnsdorf. Mladoboleslavská automobilka loni vyvezla automobily v hodnotě 377 miliard korun, meziročně o tři procenta více. Jde o 8,6 procenta celkového exportu z České republiky. Druhou příčku obhájil výrobce elektroniky Foxconn CZ Group. Třetím největším exportérem je koncern Agrofert.

Cena pro exportéra, který loni vyvezl své výrobky a služby do největšího počtu zemí, pak putovala k firmě CommScope Czech Republic, která exportovala na 130 zahraničních trhů.

4) Tržby e-shopů letos stoupnou na 161 miliard

Foto: Shutterstock

Češi letos v internetových obchodech utratí 161 miliard korun, což je o 16 procent více než loni. Prodej módního zboží letos stoupl o čtvrtinu, vyplývá z údajů Shoptetu, který spravuje kolem 20 tisíc českých e-shopů. Celkem 70 procent veškerého zboží českých e-shopů podle dat prodají firmy sídlící v Praze.

V on-line nakupování vítězí ženy nad muži v poměru 6 : 4. Například elektroniku ale kupují z 65 procent muži, a to nejen před Vánoci, ale celoročně. Nejsilnějším obdobím pro nákupy na internetu je logicky závěr roku. V tom letošním Češi podle Asociace pro elektronickou komerci utratí kolem 50 miliard. V některých dnech tak tržby obchodníků překročí miliardu.

5) Ericsson zaplatí obří pokutu za korupci

Foto: Reuters

Švédská společnost Ericsson se přiznala k dlouholetému korupčnímu chování ve Spojených státech a dalších zemích včetně Číny, Vietnamu a Džibutska. Výrobce telekomunikačních zařízení souhlasil, že zaplatí přes miliardu dolarů, aby ukončil americké vyšetřování, které se týkalo i podplácení vládních představitelů. Částka se skládá z pokuty přes 520 milionů dolarů a z dalších 540 milionů dolarů, které má Ericsson uhradit Komisi pro cenné papíry.

Jak firma přiznala, v le­tech 2000 až 2016 porušovala americký zákon proti korupčním praktikám v zahraničí. Zapojila se do systému vyplácení úplatků a falšování účetnictví. Ericsson je jedním z největších výrobců zařízení pro mobilní sítě na světě. V září uvedl, že vyčlenil 1,2 miliardy dolarů na pokrytí případných sankcí vyplývajících z amerického vyšetřování. Ve třetím čtvrtletí kvůli tomu vykázal ztrátu 6,9 miliardy švédských korun (16,8 miliardy korun).