Při pohledu na některé letošní novinové titulky to vypadalo, že rok 2019 nemůže pro investory dopadnout dobře. Strašila je obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou, která tlumila aktivitu světového obchodu. Obavy vzbuzovala i představa divokého brexitu s nevyzpytatelnými hospodářskými dopady a náladu nezlepšovala ani čísla dokládající zpomalování ekonomiky.

Navzdory všem těmto Jobovým zvěstem je ale pár dnů před koncem roku zřejmé, že letošek bude z pohledu investorů úspěšný. Přinášíme vám velký přehled, z něhož vyčtete, co a proč letos vynášelo a jakým investicím bylo lepší se vyhnout. Ve zkratce − kdo letos vsadil na americké akciové indexy, neprohloupil.

V aktuálním Ekonomu se také podíváme do vesmíru. Letos v létě jsme si připomínali padesát let od okamžiku, kdy se lidská noha poprvé otiskla do měsíčního povrchu. Půl století po úspěšné misi Apolla 11 už dobývání kosmu dávno není jen závodem, v němž si dvě velmoci studené války poměřují svaly. Je to také velký byznys, na němž úspěšně participují i firmy z Česka.

Nejen o tom jsme hovořili s člověkem z nejpovolanějších − s vládním zmocněncem pro družicovou agenturu GSA Karlem Dobešem, který se vesmírnému průmyslu věnuje od počátku 70. let. Sedmdesátník se vzezřením lázeňského šviháka pomohl v roce 2012 dostat do Prahy sídlo agentury, která zastřešuje navigační systém Galileo. Jak říká, do Česka jen díky tomu od té doby přitekla více než jedna miliarda korun.

Přečíst si můžete také o úžasných lékařských výzkumech, na jejichž konci by jednou mohlo být umělé oko, jež svou dokonalostí předčí lidský zrak. Nebo o jednom americkém start-upu, který získal miliardovou hodnotu díky tomu, že přidělal na rotoped obrazovku, z níž vám instruktor dává příkazy. Přijde vám to bláznivé? Investoři si to zatím nemyslí a cena akcií utěšeně stoupá.

