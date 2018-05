Jiří Antoš zažil během své dosavadní podnikatelské dráhy několik kotrmelců. V 90. letech založil s kamarádem firmu na výrobu stylového nábytku z masivu. Zpočátku se dařilo. TR Antoš zásobovala na 500 obchodních domů hlavně v Německu a ve Francii. Jenže pak ji posilování koruny na začátku nového tisíciletí připravilo o marži. Truhlářství muselo hledat nový zdroj příjmů. Ten brzy našlo ve výrobě dětských hřišť. Snaha načerpat zkušenosti pro zlepšování svých produktů v zahraničí Antoše přivedla do německého zábavního parku. Tam ho napadlo, že si ve středočeských Milovicích postaví vlastní. Vybudoval ho ze zanedbaného brownfieldu po ruské armádě a záhy se z něj stala největší atrakce svého druhu v Česku. Loni jeho park Mirakulum navštívilo přes 300 tisíc lidí a chystané rozšíření by jich mělo přilákat ještě více.

Pro Antoše je park koníčkem, do kterého postupně za­pojil celou rodinu. Slouží mu ale i jako showroom pro zájemce o dětská hřiště. "Kdybych sám sobě platil provizi za získání zakázek prostřednictvím Mirakula, tak by se mi náklady na jeho stavbu brzy zaplatily," říká podnikatel. V dalších letech plánuje do rozvoje parku investovat desítky milionů korun.

Jak jste se dostal od nábytku k výrobě dětských hřišť?

Když přestala být výroba nábytku na export ekonomicky zajímavá, hledal jsem něco pro český trh, nejlépe pro státní správu, a také něco, co nemůže dělat každý. Vytipoval jsem dětská hřiště.

Proč jste chtěl pracovat pro stát?

Je to jistota peněz. Za obchodními domy, kam jsem předtím dodával nábytek, mi zůstaly pohledávky minimálně 10 milionů korun. Tak jsem hledal jistotu plateb. Další věc byla, že zakázky pro státní správu nejsou kvůli výběrovým řízením úplně jednoduché, nezíská je každý malý garážový výrobce. Navíc na dětská hřiště je povinná certifikace, abyste je mohli prodávat.

"Design parku dělá sochařka Lucie Kozelská. Ta všechno rozvlní. Můj syn se stará o všechna povolení a pak máme v týmu ještě mladého architekta, který nám ty věci kreslí, když je to na stavební povolení," říká Jiří Antoš. Foto: Tomáš Nosil

Jak těžké bylo pro vaši firmu přeorientovat se z nábytku na hřiště?

Po technické stránce a obchodně to žádný problém nebyl. Ono když 17 let děláte pro Německo, tak jste připravený na všechno. Měli jsme díky tomu i vyšší produktivitu práce než další firmy v oboru. S výrobou hřišť jsem začal v roce 2006, v roce 2007 jsem ještě dělal nábytek i hřiště a od roku 2008 už jen hřiště.

Jak jste se dostal do Milovic? Továrnu na výrobu nábytku jste měl přece v Turnově.

Byla to náhoda. Když jsme ještě dělali nábytek, hledali jsme místo pro sklady. V Turnově ho nebylo dost. Můj dlouholetý kolega, který pochází z nedaleké Lysé nad Labem, měl informaci, že se tady v Milovicích rozprodávají nevyužité nemovitosti a pozemky po ruské armádě. Vytipoval tady areál bývalého tankového pluku. Měli jsme zájem hlavně o budovy, ale nabídli nám k tomu i pozemky. Ty pozemky jsem moc neřešil. Ceny byly velmi příznivé, tak jsem je taky koupil.

Věděl jste od začátku, že by na pozemcích mohl vzniknout zábavní park?

Vůbec ne. Když jsem přestal vyrábět nábytek, sklady jsem už nepotřeboval a nevěděl jsem co s milovickým areálem. Spousta podnikatelů tady z bývalých armádních baráků udělala byty. Ale já nemohl, protože mé pozemky jsou v ochranné zóně letiště. Tehdy mi pomohl manžel jedné bývalé zákaznice. Pracoval v Německu jako městský architekt, a když jsme začínali vyrábět dětská hřiště, dodal mi nějaké kontakty. Jednoho dne mi zavolal, že kousek nad Görlitzem je park patřící firmě, která také vyrábí dětská hřiště z akátu, jako to dělám já, a abych se tam jel podívat. Vzal jsem manželku a naše tehdy osmiletá dvojčata a jeli jsme tam. Byli jsme úplně nadšení. Tam vznikla myšlenka na park. V první chvíli jsem si to ale ani nespojil s pozemky v Milovicích. Já jsem vlastně ani nevěděl, že jich tady mám sedm hektarů.

Název parku nápadně připomíná latinské slovo zázrak. Odvodil jste ho od něj?

Když jsme hledali název pro park, Mirakulum tehdy vyslovil starší syn. Spojení se zázrakem mě vůbec nenapadlo. Líbilo se mi jen, jak to slovo zní.

Kde čerpáte inspiraci pro budování Mirakula?

V Německu jsou tři parky, které jsou dá se říct základní inspirací pro Mirakulum. Koncepci jsme si ale dali dohromady sami. Vyšli jsme z toho území a taky z mojí zkušenosti táty čtyř dětí. Právě kvůli ní jsem se snažil vybudovat park, který by nebyl dětský, ale rodinný. Zkrátka aby se v něm ani rodiče nenudili, když se děti baví.

Co může Mirakulum nabídnout rodičům?

Všechny atrakce jsou přístupné i rodičům. V celém parku je dostatek stínu, jsou zde piknikové louky, kde je možné si dát deku nebo využít lehátka. Neustále pracujeme na kvalitě a sortimentu občerstvení. Naší pýchou je výborná káva. Celý park pokrývá wi-fi.

Mají do budování parku a atrakcí co mluvit děti?

Ano. Nejprve jsem objížděl parky v zahraničí se svými mladšími dětmi. Těm už je ale teď 17 let. Naštěstí od svých starších dětí už mám čtyři vnoučata − to je teď můj nový tým zkušebních pilotů. Z mé zkušenosti dědy vychází třeba Vodní svět. Když jsme byli na dovolené v lázních v Maďarsku, tak se tam můj roční vnuk bál vysokého vodotrysku. Proto jsme vodotrysky tady v Mirakulu udělali menší pro malé děti. Většina jich stříká do jednoho metru.

V Mirakulu je vidět inspirace Gaudím i Hundertwasserem. Kdo se stará o jeho uměleckou podobu?

Základní koncepci dávám dohromady já s mým stavbyvedoucím. Design parku dělá sochařka Lucie Kozelská. Ta všechno rozvlní. Můj syn se stará o všechna povolení a pak máme v týmu ještě mladého architekta, který nám ty věci kreslí, když je to na stavební povolení.

„Pokud vše půjde dobře, tak bychom se po rozšíření mohli z loňských 300 tisíc dostat přes půl milionu návštěvníků za rok,“ říká Jiří Antoš. Foto: Tomáš Nosil

Ukázaly se při stavbě parku nějaké slepé uličky − věci, které nakonec dopadly jinak, než jste původně plánoval?

Já jsem chtěl, aby park měl i naučnou část. Nejprve jsem si myslel, že udělám park spojený s českou historií. Takže jsem na jedné dovolené studoval Kelty. Chtěl jsem sem dát taky plastiky všech panovníků, kteří vládli na území Čech. Pak mi došlo, že by to mohl být pořádný kýč. Nakonec to dopadlo jinak. Na jednom zájezdě zaměřeném na školkové zahrady v přírodním stylu jsem se seznámil s inženýrkou ze Šumavy. Ona vyslovila spojení lesní pedagogika. A já zrovna v té době měl možnost koupit les vedle Mirakula. V něm pak vznikla naučná stezka. Pak jsem chtěl v parku dělat taky ukázky moštování. Postavili jsme dokonce moštárnu. Jenže tenhle plán překazila enormní návštěvnost parku. V tak velkém množství lidí bychom to prostě nezvládli. Tak teď bývalou moštárnu pronajímáme na soukromé akce. Nabízíme tam lidem catering, ale nebráníme jim, aby si přivezli i vlastní jídlo, pokud chtějí.

Zvládnout 300 tisíc návštěvníků ročně není jen tak. Je něco, co vám dělá ve špičkách problém?

Zvládnout provoz vodního světa je náročné. On má objem jako větší rodinný bazén, ale v teplých dnech se v něm pohybuje lidí jako na městském koupališti. Udržet v něm čistou vodu je proto obtížné. Filtruje se to, chloruje se to. Vázaný chlor musíme pak zase uvolňovat. Je to věda.

Neuvažovali jste o nějakém omezení kapacity?

Nechceme dělat omezení. Představte si, že by sem jel někdo třeba z Českých Budějovic a našel brány zavřené. To by nebylo fér. Hodně nám pomáhá spolupráce se sousedním tankodromem. Když je hodně návštěvníků, část jich vláčkem většinou přejede tam.

Kolik vás už Mirakulum stálo?

Hodnotu parku odhaduji přes 200 milionů korun. Tolik by stál jako zakázka v tabulkových cenách. My si to ale budujeme v rámci TR Antoš sami, takže pořizovací cena parku byla v reálu nižší. Při výrobě hřišť z akátu je velký odpad. Mít park vedle firmy na výrobu hřišť je tedy obrovská výhoda. Všechny ty obruby a palisády, které v Mirakulu vidíte, jsou ze zbytků dřeva, které nejde použít na hřiště.

Říká se, že jste v Mirakulu "zrecykloval" i starou nemocnici. Je to tak?

Ano. V době, kdy jsme začali stavět park, se tady nedaleko bourala nemocnice. Byla to zakázka od města, tak jsme se s městem dohodli, že si odvezeme část materiálu. Dostali jsme velké betonové bloky. Díky tomu je firma, která nemocnici likvidovala, nemusela drtit a tím městu klesly náklady. My jsme si z toho v Mirakulu udělali podzemní chodby a amfiteátr. Cesty v Mirakulu jsou zase rozdrcené zbytky nemocnice. Podobně výhodně jsme získali i plochy pro parkoviště. Za odvoz suti a zeminy z městských pozemků jsme je dostali na pět let do výpůjčky.

Spolupráce s městem Milovice je tedy oboustranně výhodná symbióza?

Dá se to tak říct. Dvakrát ročně třeba pouštíme do Mirakula lidi z Milovic zdarma. Mirakulum mění i náhled na Milovice a to si myslím, že je pro město významné. Když se tady v okolí prodávají byty, v inzerátech se píše, že jsou v docházkové vzdálenosti od Mirakula. Vzniká tu dokonce penzion se 120 lůžky, který by tu bez Mirakula nebyl.

Vydělává Mirakulum, nebo ho dotujete prostřednictvím TR Antoš, tedy z výroby hřišť?

TR Antoš ho nedotuje, ale některé stavby jdou účetně za TR Antoš. Ono se to doplňuje. Řadu zakázek, které TR Antoš v poslední době získal, bychom bez Mirakula neměli. Kdybych si sám sobě platil provizi za získání zakázek prostřednictvím Mirakula, tak by se náklady na stavbu parku brzy zaplatily na provizích.

Moje firma ročně utrží zhruba 65 mi­lionů korun. Letos by to mohlo být víc, protože budou komunální volby a politici se budou chtít lidem zalíbit.

Kolik vlastně Mirakulum ročně utrží?

Loni jsme zvýšili vstupné, což se projevilo. Utržili jsme přes 27 milionů korun. Jeden z úspěchů Mirakula je, že nemá vysokou provozní režii. Kdybychom tu měli třeba nějaké předváděčky řemesel, museli bychom zaplatit spoustu lidí. Když máte velkou návštěvnost, tak je to fajn. Ale vy je musíte zaplatit, i když je návštěvníků méně.

Vaším hlavním zdrojem příjmů nicméně dál zůstává výroba hřišť. Kolik vynáší ta?

TR Antoš ročně utrží kolem 65 milionů korun. To držíme už roky. Letos by to mohlo být o něco víc, protože budou komunální volby a politici se budou chtít lidem zalíbit.

Má Mirakulum nějaké sponzory, nebo to zvládáte bez nich?

Naším hlavním sponzorem je Česká pojišťovna. Dostáváme od ní každý rok nějaké peníze, ale hlavně je pro nás zajímavý billboard na Mirakulum, který máme každý rok zhruba na dva měsíce na její budově v Praze u magistrály. Pojišťovna nám ale pomáhá i jinak. Dělá tu akce pro svoje zaměstnance. Ty nám pojišťovna zaplatí a ještě nám sem na ně přivede pět tisíc lidí. To je pro nás jeden z nejlepších marketingových tahů. Když se těm lidem v Mirakulu líbí, vrátí se a ještě to rozhlásí dál. Na tohle jsou firemní akce nedocenitelné. Já tomu říkám, že otvíráme nové sudy.

Jiří Antoš (58) Vyučil se truhlářem a poté vystudoval Střední umělecko-průmyslovou školu v Praze. V roce 1993 spolu se svým kamarádem založil firmu TR Antoš a Hejtmánek – nynější TR Antoš. Truhlářství zpočátku vyrábělo nábytek z masivu na export, od roku 2006 se specializuje na výrobu dětských hřišť. Pohrát si na nich děti mohou mimo jiné v zoologických zahradách ve Dvoře Králové, Jihlavě nebo Bratislavě. Od roku 2010 začal Antoš v Milovicích stavět zábavní park Mirakulum.

Plánujete park ještě dál rozšiřovat. Jak moc by mohl v dalších letech vyrůst?

Chci jeho plochu zdvojnásobit. Potřebuji k tomu ale přikoupit pozemky od města. Intenzivně o tom jednáme. Hledáme cenu, za kterou to město bude ochotné prodat a já koupit. Řešíme, co by chtěli jako další přidanou hodnotu od parku, pokud by přistoupili na nižší cenu pozemků. Plánuju taky rozšířit park do budov, které mi tu patří. To bude jistota pro případ horšího počasí. Mateřské školy se k nám teď bojí plánovat výlety, protože co by dělaly, kdyby pršelo. Rozšíření parku do bývalých skladů by to mělo vyřešit a taky prodloužit sezonu Mirakula.

Jaké atrakce chcete návštěvníkům nabídnout ve vnitřních prostorách?

Většina herních prvků ve vnitřních prostorách bude podobně jako ve venkovní části parku závislá jen na vlastní síle návštěvníků. Novinkou ale bude doplnění soudobými technologiemi, například interaktivní projekce, zapojení počítačů a další.

Kolik to bude stát?

Vše se bude řešit postupně a na etapy, ale v konečném součtu půjde o desítky milionů korun.

Kdy by se mohla vnitřní část parku otevřít?

Ještě to chvíli potrvá. My teď potřebujeme hlavně ubytovnu. Zaměstnáváme zčásti bývalé vězně. Ti potřebují mít kde bydlet. Teď tedy dokončujeme projekt na to ubytování, abychom mohli co nejdříve zažádat o stavební povolení. Jakmile to bude hotové a mému architektovi se uvolní ruce, začneme dělat studie na vnitřní park. Finálně by ho měly tvořit tři budovy, takže uděláme studii na všechny tři, aby to bylo nějakým způsobem provázané a mělo to logiku. Na stavební povolení ale v první fázi připravíme jenom jednu.

Začít zaměstnávat vězně bylo prozíravé. Najdou se mezi nimi skvělí pracanti a s nízkou nezaměstnaností je o ně mezi podnikateli rvačka.

Kolik nových zákazníků by mohlo plánované rozšíření přinést?

Já si myslím, že pokud vše půjde dobře, tak bychom se mohli z loňských 300 tisíc dostat přes půl milionu návštěvníků ročně.

Mluvíme o plánech na několik let dopředu. Jaké novinky jste si ale v Mirakulu nachystali pro letošní sezonu, která právě začíná?

V průběhu letošní sezony chystáme propojení lanových center v lese. Teď máme lesní město a lanové centrum, s nímž jsme v parku začínali, a právě ty chceme spojit do jednoho celku. Bude to několikapatrové a bude to takové bludiště. Na prázdniny se to určitě spustí. Letošní mezisezona nám slouží také k tomu, abychom dotáhli resty − obložili stánky, které obložené nebyly, dodělali na hotových stáncích stříšky, postavili pergoly. Naše sochařka právě dokončuje tři obří dřevěné draky. Ti ozdobí střechu jednoho ze stánků. U jiného stánku jsme zase stavěli nový sklad, aby nám vydržel zásobený celý den.

Jak se při současné extrémně nízké nezaměstnanosti shání zaměstnanci na sezonní provoz do Mirakula?

Jsou to brigádníci, většinou studenti. Většinu z nich zajišťují provozovatelé stánků s občerstvením. Ti jsou tu tři a každý z nich má kolem 50 brigádníků, kteří se v Mirakulu střídají. Já v parku zaměstnávám dva důchodce jako zahradníky, pak tu mám jednoho neslyšícího truhláře a jednoho Ukrajince nastálo. Dále zaměstnáváme osm bývalých vězňů, kteří u nás pracovali v rámci výkonu trestu. Najímám taky agenturní zedníky anebo odsouzené z věznice Jiřice. Těch je tu teď devět. Odsouzené jsem začal zaměstnávat už před lety a bylo to prozíravé. V té době věznice hledaly zaměstnavatele, teď je to obráceně. S nízkou nezaměstnaností je mezi podnikateli o odsouzené rvačka.

Jak vás vlastně napadlo, že by bylo dobré zaměstnávat vězně?

Dostal jsem se k tomu přes bratrance. Měl na starost zaměstnávání vězňů v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou. Já mu dodával dřevo a on mi za to chtěl něco dát. Tak mi domluvil termín s vedoucím zaměstnávání odsouzených ve věznici v Jiřicích, vzdálené šest kilometrů od Mirakula.

Jak se vám s odsouzenci pracuje?

Oni se snaží a najdou se mezi nimi i skvělí pracanti. Zaměstnání pro ně totiž znamená přilepšení − pestřejší stravu mimo věznici, a navíc kapesné. Mirakulum a TR Antoš si už také mezi nimi získaly pověst místa, kde na ně nikdo nekouká skrz prsty. Nechávám si je tu i po propuštění. Bydlí tady, jsou k dispozici, kdykoliv potřebujeme. Když nám přivezou v jedenáct v noci daňky nebo muflony, tak tam tihle kluci jdou a zařídí vše potřebné. My se jim na oplátku postaráme o bydlení, o dluhy. Je to oboustranně výhodné.

Ze zhruba 22 tisíc vězňů v českých věznicích nyní pracuje polovina. Měl by stát hledat cesty, jak tento podíl zvýšit?

V současné době je nedostatek pracovních sil, s nímž vzrostl i tlak na věznice a zaměstnávání odsouzených, ale ne všichni jsou zaměstnatelní. U některých by to vyžadovalo vysoké investice spojené s ostrahou. Teď se pro práci využívají hlavně odsouzení s lehčími tresty, kterým je umožněn i volný pohyb mimo věznici bez ostrahy anebo s lehčí ostrahou.