Tři sta tisíc členů, 29 odborových svazů a moc, jakou tu neměl žádný dosavadní předák odborů. Českomoravská konfederace odborových svazů hladce zvolila na další čtyři roky za předsedu Josefa Středulu, který v podmínkách hospodářského boomu a nedostatku pracujících úspěšně diktuje své požadavky vládě i zaměstnavatelům.

V tom shonu na sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů jsem si nebyl jist. Za premiéra jste tam byl vy, nebo Andrej Babiš?

Pokud vím, tak máme jediného premiéra, a to je Andrej Babiš.

No počkejte. Babiš všeho všudy prosadil EET a nedaří se mu sestavit většinovou vládu. Vy jste prosadil brutální navýšení minimální mzdy, zvýšení platů o deset i více procent, po tvrdém vyjednávání desetiprocentní růsty mezd v soukromých podnicích. Tak to mi vychází, že spíše premiérujete vy…

A to si představte, že mi to stále nestačí. Rád bych ještě pro­sadil zrušení karenční doby při pracovní neschop­nosti, zkrá­til pracovní týden na 37,5 hodiny v celé zemi, podpořil existenci celoživotního vzdělávání, aby lidé měli patřičné zna­­losti a dovednosti. Takže vidíte, ještě mi toho hodně zbývá.

Dobře, tak vážně. Jak je možné, že odbory takovým způsobem ovládly českou politiku? Není opravdu moc požadavků, které byste neprosadili.

Za mnou je energie 300 tisíc členů, kteří očekávají lepší život. A říkají si o něj, protože je dobrá ekonomická situace a oni se už nebojí být se svými požadavky hlasití. Nedivím se, že politická scéna tomuto silnému hlasu naslouchá.

Neocitáte se ale tak trochu v pasti, kterou jste si přichystal? Ekonomika je asi za svým vrcholem, požadovat mzdy vyšší o deset procent už nepůjde. Nebo Josef Středula nikdy neříká nižší čísla než před rokem?

Nejsme naivní a nemyslíme si, že půjde zvyšovat mzdy každý rok o deset dvacet procent. Nemůžeme hned skočit na úroveň německých mezd. Nikdy nedáváme požadavky, aniž bychom je měli dobře podložené. To si nemůžeme dovolit. Letošní růst mezd bude asi jeden z nejlepších vůbec, a to proto, že ekonomika šlape a my jsme měli realistické požadavky.

Překvapilo vás vyjednávání o mzdách v mladoboleslavské Škodě? O 20 procent vyšší mzdy po započtení všech příplatků, překročení 50tisícové průměrné mzdy. Čekal jste, že to půjde bez stávky?

Mě nepřekvapil ani tak růst mezd, ten jsem očekával. Ale překvapila mě naprostá neodbornost managementu, který na počátku vyjednávání při naprosto skvělých výsledcích firmy přišel jen s minimálním růstem nad inflaci. To zkoušeli něco zcela nereálného a dalo se očekávat vše včetně stávky. I když odboráři ze Škody nejsou členy ČMKOS, my jsme je plně podporovali. Tím ale nic ve Škodě nekončí. Zaměstnanci se i po dohodnutém navýšení dostanou jen těsně nad úroveň německé minimální mzdy.

Dnes jsme s minimální mzdou na 38,6 procenta průměrné mzdy a my cílíme do pásma 47 až 50 procent.

Obejdeme se tedy v následujících měsících bez stávek?

Stávka není náš cíl. Náš cíl je se dohodnout. Ale pokud nás někdo bude chtít tlačit do stávky, ujišťuji ho, že je umíme. Moc se to neví, ale nejdelší stávka v Česku proběhla v roce 2015 v brněnském IG Watteeuw a trvala devět dnů. Takže ano, umíme stávky, ale není to náš cíl. A nevyplatí se to ani firmám. Koneckonců ve zmiňovaném IG Watteeuw hned hodinu po dohodě zaměstnanci nastoupili zpět do práce.

Zmiňovaná Škoda udává trend. Mají se tedy managementy dalších firem obávat mzdových nároků odborářů?

Rozhodně lze pro letošek očekávat velmi dynamické požadavky. A to speciálně u nadnárodních velkých firem. Třeba v jihlavském Bosch Diesel byl růst mezd těsně před koncem vyjednávání jen kousek od toho, co dosáhli ve Škodovce. Takže Škoda není anomálie. Spíše jsou anomální podniky s nízkými mzdami.

Ne všechny podniky v Česku jsou ale nadnárodní firmy. Co ty české, středně velké, subdodavatelské?

Tam je situace často odlišná a my to uznáváme. Pokud jste v řetězci třetí subdodavatel, tam je situace vážná. Proto pobízíme stát, aby přidal v ekonomické diplomacii, aby se firmy dostaly na trhy, kde se prosadí s vyšší přidanou hodnotou. Druhou věcí musí být podpora spolupráce škol a vědeckých center s podniky. Vláda musí najít způsob, jak takto podpořit české firmy. Nemůžeme být jen subdodavatelé.

Nedostane se při stagnaci ekonomiky vaše kampaň Konec levné práce do úzkých? Vy řešíte levnou práci, ale vůbec ne levnou ekonomiku. Firmy zvyšují mzdy, ale do nových strojů a inovací investují minimálně. Produktivita pak neroste. Zajímá to odbory, nebo ať si to řeší zaměstnavatelé?

Ale my přece koncem levné práce bojujeme i za konec levné ekonomiky. Než jsme spustili tuto kampaň, snažili jsme se o formulování hospodářské politiky, ale nemělo to nikdy ten správný drajv. Takže jsme si řekli: mzdy jsou součást problému, pojďme to vzít přes ně. A rozpohybovali jsme i onu levnou ekonomiku.

Tak to pardon. Firmy pořád nedostatečně investují do lepšího vybavení či vzdělávání. Produktivita stagnuje, místa s vyšší přidanou hodnotou nevznikají. Tak neříkejte, že jste skoncovali s levnou ekonomikou.

Neplatí to všude, ale mzdový růst je přece prospěšný. Propíchli jsme tím polštáře, na kterých firmy žily, ať už to byly nepřijatelně nízké mzdy či podhodnocený kurz koruny. Firmy už říkají, jak s rostoucími mzdovými náklady musí začít investovat. A v neposlední řadě měníme i náhled na Česko u mateřských společností tuzemských firem. Už to není tak, že tu všechno projde.

Takže když mzdový nátlak skočí tím, že některé firmy budou najednou nekonkurenceschopné, vám to nevadí?

Ale takové firmy přece musely být nekonkurenceschopné předtím! Jak s třicetiprocentními mzdami vůči Západu chtěly být konkurenceschopné? Na jejich konci by muselo být i něco jiného, než je nárůst mezd. Měli jsme tu firmy postavené na extrémně levné práci. Třeba ručně vyrábějící kabelové svazky pro automobily. Dávno se přestěhovaly na Východ, a přesto máme nejnižší nezaměstnanost v EU.

Co minimální mzda? Požadujete 13 700 korun od Nového roku, to máme za šest let nárůst o 5700 korun. Neříkejte mi, že to je udržitelné tempo.

Minimální mzda neodpovídá výkonu ekonomiky. Máme šestou nejnižší minimální mzdu, přitom náš HDP je na 90 procentech evropského průměru. Naši sousedé mají násobky naší minimální mzdy, i Slovensko je výše než my. My jsme ochotni kývnout na automatický vzoreček pro výpočet minimální mzdy, ale křížíme se s vládou a zaměstnavateli v tom, na jaké úrovni by ta fixace měla proběhnout. Dnes jsme s minimální mzdou na 38,6 procenta průměrné mzdy a my cílíme do pásma 47 až 50 procent. Minimální mzda by měla také být tím dělítkem mezi lidmi, kteří chtějí pracovat, a zaslouží si tak garanci minimálního příjmu, a těmi, kdo nechtějí. Ale dnes to tak není. Minimální mzda je pod hranicí příjmové chudoby pro jednotlivce a to je špatně.

Letos slavíme sto let od uzákonění 40hodinového pracovního týdne. Vy chcete jeho zkrácení o 2,5 hodiny. Proč?

Češi jsou dlouho v práci. Z našich průzkumů vyplývá, že lidé jsou unavení. Není těžké přijít na to, proč. Podle dat OECD Čech ročně průměrně odpracuje 1770 hodin, Němec jen 1363 hodin. Český zaměstnanec tak za čtyřicetiletou pracovní kariéru odpracuje o deset let více než jeho německý kolega. Je to samozřejmě jenom pouhý propočet, ale trend je z toho vidět. Na sjezdu jsme řekli ještě jednu důležitou věc − kde působí odbory a vyjednává se kolektivní smlouva, tam v 77 procentech případů už máme 37,5hodinovou pracovní dobu. A žádný problém. Teď nám jde o těch zbývajících 23 procent. A k tomu požadujeme pět týdnů dovolené i v těch soukromých podnicích, kde dosud nejsou.

To není málo požadavků. Dokážete si představit, že časem budete požadovat i ten 35hodinový pracovní týden, jak je běžné třeba v mnohých podnicích v Německu?

Tak daleko ještě nejsme, to bychom museli požadovat o hodinu denně méně. Ale nepochybuji, že o tom vznikne celospolečenská diskuse. Na jedné straně vám postupuje robotizace a další technologické trendy. Na druhé straně jednou zase stoupne nezaměstnanost. Takže bude třeba hledat uplatnění pro nové zájemce o práci. V této chvíli je ale tento požadavek irelevantní, počkejme si dva tři roky.

Všechny tyto změny chcete prosazovat přes vládu a zákony, nebo přes firmy kolektivním vyjednáváním?

To je těžké takto rozseknout. Nám se určitě líbí německý model spolurozhodování, kdy se odbory podílí na rozhodování firem, nesou zodpovědnost za pracovní podmínky, ale i za hospodářský výsledek. Nechceme to proto, že odbory touží po moci, ale je to dobrý způsob stabilizace. Německá ekonomika by bez tohoto modelu spolurozhodování neměla tu sílu, jakou má v současnosti. To mi říkají Němci, jedno zda zaměstnanci, či zaměstnavatelé.

Umíte si představit, že to prosadíte? Už vidím prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého, jak z tohoto návrhu jde do mdlob.

Nejen že umím. Já toužím po tom, aby to bylo co nejdříve. Zcela to změní atmosféru. Nebude to už tak, že proti sobě stojí černá a bílá, společně se bude hledat ten správný odstín šedi.

Pojďme k politice. Jak si rozumíte s premiérem Andrejem Babišem? Před sněmovními volbami jste jeho hnutí zrovna nechválil, teď vám ale jako hlavní host vystoupil na sjezdu.

Nemám žádnou povinnost chválit vítěze voleb. Když dělá dobrou práci, chválím, když ne, tak nechválím. Premiér a vláda se nyní například velmi zajímají o prodej hutního podniku ArcelorMittal Ostrava, tam odvádějí velmi dobrou práci. Na druhou stranu se mi zase nelíbí, že nemáme sestavenou vládu s většinovou podporou, zbytečně nás to zpomaluje v práci. K programovému prohlášení první vlády Andreje Babiše jsme byli velmi ostří. Respektujeme samozřejmě výsledky demokratických voleb. Ale ozvat se umíme, když se nám něco nelíbí.

Jaký bude další vztah odborů k ČSSD? Odbory s ní byly vždy úzce spojeny, ale ČSSD upadá. Otevřete se více hnutí ANO, nebo komunistům, kteří asi získají vliv na vládu?

Obecně strany přísně založené na ideologickém pojetí budou mít asi v následujících letech problémy. Všichni hledají dobrá řešení a moc se neohlíží, jestli straničtí ideologové jsou nadšeni, či ne. Kdyby odbory žily jen ideologickými koncepty, tak se obávám, že už máme jen svoji vlastní historii. A jistě bychom neměli takové nárůsty nových členů.

V roce 1990 měly odbory pro veřejnost jen komunistickou historii a mizernou pověst. A dnes nikdo nepochybuje o jejich smyslu.

Co soudíte o ČSSD? Ta má teď do té vaší vize moderní velké levicové strany hodně daleko.

Nové vedení ČSSD, tedy předseda Jan Hamáček a místopředseda Jiří Zimola, po mém soudu chytlo situaci za správný konec. Oba pánové ukazují, že je možné slušně vyjednávat o vládě, klást požadavky. Jestli takto půjdou dál, je možné, že se jim podaří vybudovat opravdu novou sociální demokracii. Mají za svými zády řadu problémů a propad ve volbách, ale mohou se odrazit. Já jsem si něco podobného prožil v odborech v roce 1990. Pro veřejnost měly odbory jen komunistickou historii a mizernou pověst. A dnes nikdo nepochybuje o jejich smyslu.

Takže sociální demokracie je na správné cestě a vy ji nemusíte jako lídr zachraňovat? Protože to už se vám také nabízelo.

U odborů je normální, že se nemůže stát šéfem někdo, kdo není jejich členem. Předpokládám, že podobné pravidlo platí i u ČSSD. A tak by to mělo zůstat.