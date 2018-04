Před více než dvaceti lety se skupina studentů architektury na pražské technice rozhodla vyřešit své bydlení originálním způsobem. Při studiu spolu přebývali na kolejích a chtěli si zařídit společné a levné bydlení i po absolvování. Ivo Slamják a Peter Leszay proto v roce 1997 dali dohromady asi tři desítky zájemců mezi kolegy i studenty z dalších fakult, připravili projekt i návrh domu inspirovaný strahovskými kolejemi a začali obcházet obce v okolí Prahy. "Vážím si všech, kdo k nám tehdy přistoupili vážně," vzpomíná dnes sedmačtyřicetiletý Slamják, který vlastní developerskou firmu. "Přišli jsme na úřad a řekli: Chceme si postavit byty, když nám to umožníte, postavíme je i vám. Všude nás odmítli, až v Hostivici řekli ano," vzpomíná.

S obecním úřadem se dohodli, že za poskytnutí pozemku dostane Hostivice 13 z 63 bytů, které studenti vybudují. S obcí pak založili stavební družstvo Labyrint, jemuž se podařilo získat dotaci ministerstva pro místní rozvoj, která pokryla polovinu ze 40milionových nákladů. Na zbytek se složili členové družstva formou členských podílů, které zaplatili ze stavebního spoření. Za dva roky už v Hostivici stály dvě nové bytovky.

Cena za vlastní bydlení v Praze



Jen o několik let později se podobný projekt uskutečnil ve valašské obci Vysoké Pole. V roce 2004 se místní zastupitelé rozhodli zrekonstruovat objekt bývalé restaurace z poloviny 80. let na bytový dům s 10 byty. I zde projekt uskutečnilo družstvo, na rozdíl od Hostivice ale iniciativa vyšla od obce. "Obávali jsme se postupného vylidňování. Když jsme to vyhlásili, přihlásili se zájemci, kteří do družstva vstoupili. Kromě nájmu pak spláceli úvěr, který si družstvo vzalo," říká dlouholetý starosta obce Josef Zicha. "Právě v těchto týdnech předáváme byty do vlastnictví jejich obyvatelům. Z těch původních tam, myslím, bydlí ještě dva," dodává. Kromě toho obec rozdělila zájemcům pozemky na stavbu rodinných domů a cíle bylo dosaženo: počet obyvatel Vysokého Pole se od té doby zvýšil ze 720 na současných 850.

Projektů, které by poskytovaly bydlení za nižší než tržní ceny, ale v Česku v posledních desetiletích vzniklo velmi málo. To platí hlavně o výstavbě obecních bytů, která je pro finančně dostupné bydlení klíčová. V posledních pěti letech však zcela stagnovala. Potřeba finančně dostupného bydlení se přitom v posledních letech zvyšuje. Stále větší počet lidí, hlavně těch s průměrnými příjmy, má potíže s výdaji na bydlení. Podle loňského dotazníkového šetření Českého statistického úřadu jsou tyto náklady "velkou zátěží" téměř pro čtvrtinu z 4,3 milionu českých domácností, přičemž podíl je ještě o něco vyšší u domácností důchodců a zaměstnanců s nižším vzděláním. Tato situace začíná pomalu měnit přístup rozhodujících aktérů, především měst, která znovu začala plánovat výstavbu obecních bytů. Postupně ale přibývají i projekty podobné těm z Hostivice a Vysokého Pole.

Finančně dostupné, tedy za 30 procent z příjmu

Princip finančně dostupného bydlení je jednoduchý. Projekty, které podle něj vznikají, nabízejí obvykle družstevní nebo nájemní byty za "dostupné" ceny, tedy takové, které neukrojí příliš velkou část z rozpočtu domácnosti. Podle mezinárodního úzu to znamená, že domácnost nevydá na bydlení více než 30 procent svých čistých příjmů. Tento limit pochází z předválečné americké legislativy, postupem času se zvyšoval a respektuje jej i český zákon o státní sociální podpoře, podle nějž má nárok na příspěvek na bydlení každý, jehož výdaje na bydlení přesahují 35 procent příjmu v Praze a 30 procent ve zbytku země. Takové bydlení si proto mohou dovolit i lidé s průměrnými příjmy žijící v oblastech, kde je pro ně komerční nájemné či náklady na pořízení jiného typu bydlení příliš vysoké.

Obecní byty chtějí v Praze i Brně V příštích dvou až třech letech by mělo v Praze vyrůst zhruba 1100 nových obecních bytů. Na Černém Mostě u parku U Čeňku vznikne podle radního pro bydlení Radka Lacka z ANO v první fázi osm bytových domů se 180 převážně středometrážními byty. Stavět se zřejmě začne i v nedalekých Dolních Počernicích, kde se počítá s devíti městskými bytovkami s 300 byty. K další výstavbě si město vytipovalo i pozemky v Libni, Hlubočepích, Záběhlicích a v několika dalších lokalitách. Stavby se budou financovat hlavně z městských peněz sdružených v nedávno zřízeném Fondu rozvoje dostupného bydlení. Do něj plynou peníze z privatizace městských bytů a v současnosti je v něm kolem 2,7 miliardy korun. Část nových bytů chce magistrát pronajmout za tržní nájemné, část nabídne handicapovaným občanům a část pronajme takzvaným preferovaným profesím, jako jsou lékaři, policisté, učitelé a záchranáři. Hlavní město má ale s výstavbou obecních bytů mnohem větší plány. Dlouhodobě by se měl bytový fond spravovaný magistrátem rozrůst ze současných sedmi tisíc na celkových 35 tisíc bytů. Nové obecní bydlení chtějí i v Brně. Od roku 2020 by se tam podle náměstka primátora pro bydlení Petra Hladíka z KDU-ČSL mělo stavět zhruba 200 bytů ročně. Vyrůst by měly na městských pozemcích v Novém Lískovci a v centru města v okolí Francouzské ulice, později i v Řečkovicích, Bohunicích a na dalších místech. Brněnský magistrát také sází na družstevní výstavbu. V současnosti dokončuje metodiku, podle níž by obyvatelé města vstupovali do stavebních bytových družstev s městskou účastí. Družstevníci by kromě nájmu 15 až 20 let spláceli komerční úvěry na stavbu a po jejich splacení by se město z družstva stáhlo. O plánu má ještě na jaře hlasovat městská rada, a pokud projekt schválí, ročně by se v Brně mělo takto postavit 50 a později i 100 bytů.

Projekty tohoto typu vznikají buď z iniciativy lidí, kteří si takové bydlení chtějí sami pořídit, nebo z popudu měst. Někdy se staví i v rámci společných podniků nebo PPP projektů měst a soukromých investorů. "Ve velkých městech v Nizozemsku nebo Německu se tyto přístupy obvykle kombinují. Část rozvojového území určí radnice pro skupiny stavebníků, takzvané baugruppen, někde staví sama a část prodá nebo pronajme developerovi, který za to část bytů přenechá městu," popisuje obvyklou praxi urbanista Nisan Jazairi, který se tento koncept snaží v Česku zpopularizovat. Agentura pro finančně dostupné bydlení, kterou vede, pořádá přednášky a semináře pro starosty, úředníky i veřejnost, ale o projektech inspirovaných zkušenostmi ze zahraničí se zatím jen mluví. "U nás je to stále v plenkách," uznává Jazairi. "Existují určité snahy, ale komplikuje to celá řada věcí, od složitých a dlouhých stavebních řízení po nedostatek městských pozemků. Myslím si také, že města u nás na to nejsou zvyklá. Až se to někde podaří, půjde to potom snadněji," věří Jazairi.

Baugruppen a družstva

Hlavně ve velkých německých a rakouských městech jsou populární baugruppen (o nich více ve druhém boxu). Jejich stavební produkce není velká, ale pro své okolí mají velký význam. "Vznikají tak, že se dá dohromady skupina lidí, kteří si chtějí postavit vlastní bydlení. Jdou na radnici a řeknou, je nás 30 nebo 50, jsme mladí akademici nebo učitelé nebo řidiči tramvají, máme takové a takové příjmy. Pomozte nám," říká Jazairi. "Město řekne, my vám na ten dům levně pronajmeme nebo prodáme pozemek," dodává. Baugruppen podle něj zachovávají společenský mix, což je pro život ve městě velmi důležité. Postavené budovy bývají zajímavé i po architektonické stránce a oživují okolí.

Někdy bývá celý proces složitější, někde se na pozemky určené pro tento typ výstavby vypisují výběrová řízení. Relativně neformální struktura těchto skupin také zvyšuje pravděpodobnost neúspěchu projektu. V Berlíně se podle tamního blogu Gentrifikace dokončí jen asi dvě třetiny plánovaných akcí. V některých městech se však baugruppen staly pevnou součástí bytové výstavby.

Zájem o ně registrují i v Praze, Brně, Liberci a dalších městech, zatím se ale nikde žádný projekt nerozběhl. Hlavní překážkou je kromě nedostatečných zkušeností a z toho pramenící nedůvěry obecních a městských úředníků nedostatek vhodných pozemků, s nimiž mají města obvykle jiné plány. "Měli jsme několik zájemců, ale nemáme volné pozemky. Nabízeli jsme jim k rekonstrukci městské domy a právo stavby (umožňuje stavebníkovi na určitou dobu nakládat s nemovitostí jako s vlastním majetkem a má na ni předkupní právo, pozn. red.). Zatím jsme se ale s nikým nedohodli," říká náměstek brněnského primátora pro bydlení Petr Hladík.

Ve Vídni a dalších městech s rozvinutým dostupným bydlením mají mnohem větší význam družstevní a obecní byty. Z více než 900 tisíc bytů v rakouské metropoli jich je podle městských statistik 220 tisíc obecních a dalších 136 tisíc družstevních. Tento stav mimo jiné udržuje nízkou cenovou hladinu nájmů: podle údajů Rakouské asociace nekomerčních bytových družstev činilo v roce 2015 nájemné ve Vídni v městském bytě o velikosti 60 metrů čtverečních v přepočtu kolem 11,5 tisíce korun, ve stejně velkém družstevním bytě kolem 14 tisíc korun a komerční nájemné 17 tisíc korun, což je méně než v Praze. I z tohoto důvodu Vídeň pravidelně vede žebříčky nejoblíbenějších měst k životu. Městský dluh se nicméně pohybuje kolem pěti miliard eur.

Módní slovo baugruppe Jak napovídá slovo baugruppe (doslova stavební skupina), pochází tento koncept z německy mluvících zemí. Jeho podstatou je sdružení takzvaných stavebníků, jež německý právní systém definuje jako právně i ekonomicky odpovědné zadavatele staveb. Jednotliví stavebníci se mohou volně sdružit a navzájem spolu při stavbě spolupracovat, ale mohou zvolit i pevnější formu organizace, například družstvo. Historie těchto sdružení sahá do období obnovy po druhé světové válce, kdy řada velkých německých a rakouských měst musela znovu vybudovat bydlení pro své občany. K oživení tohoto konceptu došlo v polovině devadesátých let v německých městech Tübingen a Freiburg, odkud odešla francouzská okupační armáda a zanechala po sobě velké kasárenské objekty. Města se rozhodla tyto prostory svěřit stavebním společnostem, které v nich postavily finančně dostupné bydlení. Berlín, Vídeň, Hamburk, Freiburg a řada dalších měst tyto projekty soustavně podporuje, například tím, že pro ně vyčleňuje pozemky v územních plánech. Jejich význam nespočívá primárně v počtu dokončených bytů – podle dostupných statistik se ročně tímto způsobem postaví například v Berlíně stovky až tisíce bytů, což je jen malá část z celkem 17 tisíc, které se tam každý rok dokončí. Stavební skupiny ale mají důležitou sociální úlohu jak pro své členy, tak pro okolí, kam přinášejí sociální rozmanitost.

Zásadní výhodou baugruppe jsou nižší náklady na pořízení bytových domů, které mohou být v porovnání s komerčními projekty developerů až o 25 procent levnější. Financování staveb se obvykle řeší úvěrem, jehož splácení se rozpočítá do nákladů projektu. Po dokončení stavby se může baugruppe transformovat na družstvo nebo na společenství vlastníků jednotek. Z Německa se praxe stavebních skupin rozšířila do dalších západoevropských zemí. Dlouhou tradici mají podobné skupiny i ve Velké Británii a Irsku, kde se nazývají housing associations a poskytují především sociální bydlení. První taková sdružení vznikla už v 19. století a jejich význam výrazně stoupl v období vlády Margaret Thatcherové v 70. a 80. letech. V důsledku její restriktivní politiky sociálního bydlení převedla řada měst své obecní byty právě na tato nezisková sdružení.

Bytová družstva byla velmi populární i u nás. Transformaci na nové poměry po roce 1989 ale přežila jen některá, například Stavební bytové družstvo Praha. To za posledních šest let postavilo podle svého předsedy Martina Kroha v metropoli kolem tisíce bytů, jejichž pořízení vyjde o něco levněji než nákup nemovitostí na hypotéku. Zájemci o vstup do družstva navíc nemusí prokazovat svou bonitu. Koncepci finančně dostupného bydlení ale Martin Kroh nefandí. "Nevím, jak může někdo stavět levněji. Stavební náklady jsou fixní a zisk máme mnohem nižší než soukromí developeři. My nechceme stavět žádné low-cost bydlení," říká. "Není mi jasné, podle jakých kritérií by mělo město rozhodovat, jakého zájemce o pozemek radnice vybere a jakou skupinu obyvatel chce preferovat," dodává. Města ovšem s těmito kritérii běžně pracují při přidělování obecních bytů. Například Praha v loňském roce zvýšila kvóty pro lékaře, policisty, záchranáře a další preferované profese.

Radnice na cestě tam a zase zpátky

Nedostatek finančně dostupného bydlení souvisí také se vztahem české společnosti k bydlení jako vlastnickému statku. V evropském srovnání silně nadprůměrnou oblibu nemovitostí v osobním vlastnictví Češi sdílí s dalšími postkomunistickými zeměmi. V Česku bydlí ve vlastním podle údajů Eurostatu přes 78 procent lidí, na špičce je Rumunsko s více než 96 procenty, po něm následuje Litva (90,3 procenta) a Chorvatsko (90 procent). Z členských zemí, které nezažily socialismus, je mezi prvními deseti pouze Malta s podílem 81,4 procenta vlastnického bydlení. Mezi státy s nejvyšším podílem lidí žijících v nájmu je Německo, kde se jejich počet blíží polovině, Rakousko a Dánsko. V Česku je podle evropských statistiků nájemníků necelých 22 procent ze všech bydlících.

Vedle dostupných a relativně levných hypoték, které v posledním desetiletí zájem o koupi bytu výrazně podpořily, prohloubila trend vlastnického bydlení masová privatizace obecních bytů. Nejvíce jich města za nižší než tržní ceny prodala nájemníkům do roku 2002. Například v Praze ale privatizace stále běží. Výjimkou je Brno, které k ní přikročilo později a v současnosti disponuje zhruba 30 tisíci byty, což je podobný počet jako v několikrát lidnatější Praze.

To zároveň ozřejmuje, proč města v posledních letech prakticky přestala stavět obecní byty. "Nedovedu si představit, že bychom zadlužili městskou část, abychom mohli stavět byty, které město předtím zprivatizovalo," říká radní Prahy 7 Lenka Burgerová. Významnou roli hraje i neúnosně dlouhé stavební řízení, které se například v Praze může protáhnout i na sedm let.

Přesto se přístup k obecnímu bydlení mění, a to nejen v Praze a Brně (viz text v prvním boxu). Vlastní byty chce pořídit i Ostrava, kde by mělo být v roce 2021 dokončeno 86 nových převážně dvou- a třípokojových bytových jednotek. Celkem 18 bytových domů se 195 hlavně malometrážními byty plánuje postavit také plzeňský magistrát v lokalitě Zátiší u výpadovky na Domažlice.

Pro nabídku dostupného bydlení je klíčový přístup měst. Ta ale své byty v minulosti zprivatizovala a výstavba obecních bytů stagnuje.

Rozšíření finančně dostupného bydlení v Česku brání i nedostatečná pomoc státu. Státní fond rozvoje bydlení, jehož cílem je podporovat "dostupné, stabilní a kvalitní bydlení", vyplatil v roce 2017 více než třetinu z utracených 1,2 miliardy korun na modernizace panelových domů. V programech na podporu finančně dostupného bydlení loni vydal na nízkoúročené úvěry 320 milionů korun. Banky ale nabízí srovnatelné úroky, takže zájem o státní pomoc není velký. "V případě programu Výstavba, určeného pro developery nájemního bydlení, je situace o to komplikovanější, že investoři stále ještě cílí na vlastnické bydlení s možností rychlé návratnosti vložených finančních prostředků," uvádí mluvčí MMR Frček.

Město jako developer

Málo se využívají také společné projekty obcí a developerů nebo dohody o přenechání části nových bytů městu. "Legislativa je nastavená tak, že s investorem lze uzavřít plánovací smlouvu týkající se technické infrastruktury, ve městě ale potřebujeme spíše služby jako jsou školy a školky. Domluvit s investorem, aby postavil byty pro obec, lze jen na komerční bázi," argumentuje radní pro bydlení městské části Praha 7 Lenka Burgerová. Klasické PPP projekty jsou podle ní právně schůdnější, ale v Praze 7 zatím žádný takový nepostavili. "Máme málo pozemků, a když už někde stavíme, je to veřejná infrastruktura jako školky a podobně," dodává.

Častější spolupráci měst a developerů brání i nedůvěra. Podle spolumajitelky developerské firmy Atkins & Langford Anny Ježkové mají města i firmy svůj pohled na věc a jen těžko hledají společnou řeč. "PPP je dlouhodobě téměř sprostým slovem. Kdyby si privátní a veřejný sektor více důvěřovaly, hodně projektů, které dnes nefungují, by se mohlo rozjet," říká Ježková, která má s finančně dostupným bydlením zkušenosti. Další problém podle ní spočívá v tom, že výstavbu a realitní byznys je třeba plánovat dlouhodobě, kdežto radnice obvykle uvažují ve čtyřletých volebních cyklech.

Dostupnost nájemního bydlení v Praze a krajských městech



I přesto se ale projekty PPP začínají objevovat. V Plzni se zabývají rozvojem někdejšího pivovaru Světovar, který později mnoho dekád sloužil jako armádní objekt a kde by v budovách bývalé sladovny a varny mohlo vzniknout několik desítek bytů. "Jejich počet závisí na velikosti, jestli tam bude víc malých startovacích, nebo více větších rodinných bytů," říká ředitelka útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

Magistrát by se měl parametry projektu i formou jeho provedení zabývat ještě do podzimních komunálních voleb, konečné rozhodnutí ale padne až po nich. "Finančně dostupné byty každopádně Plzeň potřebuje, chybí tady lékaři, sociální pracovníci, řidiči a další profese. Jde jen o to, jakým způsobem je postavit," tvrdí Vostracká.

Zajímavé řešení zvolili v Pelhřimově. Významný místní strojírenský podnik Agrostroj potřeboval poskytnout vybraným profesím jako součást benefitů bydlení. Firma se v roce 2015 dohodla s městem a za 21 milionů od něj koupila pozemek pro bytovky zhruba se sto byty. Radnice si nekladla žádné jiné podmínky než tu, že výstavba musí začít do tří let. Ve stejném roce koupila pozemky ve stejné lokalitě i firma Conteg, která rovněž plánuje postavit několik bytových domů pro své pracovníky. "Pro město je důležité, že s další bytovou výstavbou přijdou do Pelhřimova noví občané, a zvýší se tak počet obyvatel, který v minulých letech poklesl," komentuje to starosta František Kučera.

Výraz PPP se stal sprostým slovem. Kdyby si veřejný a privátní sektor více důvěřovaly, řadu projektů by to mohlo odblokovat.

V Českém Brodě úvahy o PPP projektech s developery narazily na nesouhlas městské rady. Město by chtělo vybudovat byty v bývalé poliklinice, kterou dostalo jako státní majetek a jež musí zůstat v jeho majetku do roku 2020. Podle starosty Jakuba Nekolného by se v ideálním případě měla radnice domluvit s developerem, který by projekt uskutečnil, část bytů by zůstala městu a zbytek by se prodal. "Rada je k tomu skeptická, město podle ní nemá podnikat, ale objekt prodat," říká Nekolný. Zájem o byty v Brodě vzhledem k přijatelné vzdálenosti od Prahy podle starosty roste, ale nabídka není dostatečná.

Sociální bydlení jako pobídka

Pobídku pro stavbu obecních bytů představoval také původní návrh zákona o sociálním bydlení, s nímž v loňském roce přišla sociálnědemokratická ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Na rozdíl od finančně dostupného bydlení mají sociální byty pomoci lidem, kteří by jinak na bydlení vůbec nemohli dosáhnout. Podle návrhu Marksové měly obce vyčlenit jako sociální pět procent ze všech bytů na svém území. Radnice proti tomuto ustanovení protestovaly, protože by to pro většinu z nich znamenalo nutnost tyto byty postavit, a příslušný paragraf tak z návrhu pod jejich tlakem vypadl. Okleštěný zákon nakonec poslanci odmítli. "Sami bychom to nezvládli, ale s pomocí magistrátu by to asi možné bylo. Potřebovali bychom dotace a pozemky," říká radní Burgerová z Prahy 7.

Ministerstvo pro místní rozvoj v březnu představilo hlavní teze nového návrhu zákona o sociálním bydlení. Opět se na něj snáší kritika.

Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením Kláry Dostálové v březnu představilo hlavní teze nového návrhu zákona o sociálním bydlení, který už ustanovení o pěti procentech vyčleněných sociálních bytů neobsahuje. "S tímto způsobem se nepočítá. Východiskem bude identifikace osob v bytové nouzi, tedy osob postižených selháním trhu bydlení," uvádí mluvčí ministerstva Vilém Frček.

Nový návrh ovšem kritizují mimo jiné i lidé z Platformy pro sociální bydlení, podle níž by navrhovaný integrovaný systém sociálního bydlení s takzvanými sociálními domovy vedl místo integrace lidí v bytové nouzi k vytváření ghett s nízkonákladovými ubytovnami.

Ministerstvo pro místní rozvoj chystá i další důležitou změnu. Kritizovaný Státní fond rozvoje bydlení by se měl přetransformovat na Státní investiční fond. Kromě jiného názvu by tato instituce měla podle ministerstva více podporovat i další dotační programy včetně družstevní výstavby a usnadnit jejich čerpání v regionech. "Návrh zákona ministerstvo předloží vládě v prosinci 2018, předpokládaný termín nabytí účinnosti je leden 2020," říká k tomu mluvčí úřadu Vilém Frček.