Majitel Palírny U Zeleného stromu Milan Hagan je duší strojař, jeho pražská kancelář dodnes sídlí v areálu bývalé ČKD, kde začínal. Do velkého byznysu ale pronikl ve zcela jiném oboru − po kariéře krizového manažera koupil v roce 2000 pivovar v Krásném Březně na Ústecku a během osmi let vytvořil jednu z největších českých pivovarnických skupin s tržbami kolem 1,3 miliardy korun.

Poté co před deseti lety skupinu Drinks Union prodal Heinekenu − podle neoficiálních informací zhruba za dvě miliardy korun −, se Hagan přeorientoval na lihoviny a se svou firmou, v současnosti dvojkou na českém trhu, se chystá expandovat do zahraničí. K tomu mu má pomoci oblíbený český "alkohol s lidskou tváří" − Stará myslivecká.

Studoval jste fyziku a později i filozofii přírodních věd. Na jakou dráhu jste se připravoval?

Začal jsem teoretickou fyzikou, pak jsem přestoupil na praktičtější obor, na fyziku pevných látek, protože praxe znamenala větší jistotu výdělku. K filozofii jsem se dostal v rámci studia, tehdy šlo s povolením děkana studovat i jinde. Chodili jsme se odreagovat třeba na medicínu. V praxi ale bylo větší uplatnění, chtěl jsem mít rodinu, a tak jsem šel do strojírenství.

Co vás zavedlo na jezuitskou univerzitu v Tokiu, kde jste absolvoval program krizového managementu?

Když padl komunistický režim, přišla spousta organizací a mladým lidem nabízely možnost manažerského rozvoje. Výběrová řízení byla i na úrovni podniků, a tak jsem se dostal ke studiu v Japonsku. Bylo to pro mě velmi přínosné.

V čem konkrétně?

Tam jsem třeba zjistil, že jedna věc je, jak podnik vypadá navenek, a druhá, co vlastně dělá. Navštívili jsme Toshiba Corporation a v marketingovém oddělení se nás ptali, co si myslíme, že je jejich hlavní byznys. My jsme říkali, te­levize, elektronika! A oni že ne, že je to těžké strojírenství, elektrárny. Televize jsou robustní, dlouho vydrží a jsou spolehlivé a my říkáme, že stejně kvalitní a spolehlivé jsou i naše elektrárny. Pochopil jsem, že vedlejší produkce může podpořit marketing a hodnotu značky.

Práce v ČKD pro mě byla životním zlomem. Stal jsem se nejmladším ředitelem v ČKD za celou její historii a jsem na to dodnes hrdý.

Dlouho jste pracoval v ČKD. Jak to tam na počátku 90. let vypadalo?

Myslel jsem si, že v ČKD udělám kariéru. Pro mě byla ta práce životním zlomem. Když jsem nastoupil, nebyli tam lidé s odpovídajícími manažerskými schopnostmi, ale odborně byli na vysoké úrovni. Měl jsem šéfa středoškoláka, který mě předčil úplně ve všem, i jako manažer. Nakonec jsem se stal nejmladším ředitelem v ČKD za celou její historii a jsem na to dodnes hrdý.

Proč jste odešel?

Odešel jsem po privatizaci. Nastoupil tam nový generální ředitel a vlastník Jiří Maroušek. Nechci se pouštět do historie, ale pamatuji si, jak na první poradě ředitelů prohlásil: "Se mnou sem přichází zákon." My jsme na něj koukali… tam nikdo nekradl. Když někdo vyžaduje železnou disciplínu a má nezvratné názory, kterým nelze oponovat, někdo se tomu podvolí a někdo ne. Po třetí radě ředitelů jsem si řekl, že ČKD zbankrotuje. Měl jsem představu o fungování podniku a myslel jsem si, že pro mě bude lepší, když odejdu.

Foto: Josef Horázný

Měla podle vás ČKD šanci přežít?

Neměla. Podnik musíte vést s nějakou myšlenkou. Když ale koupíte do koncernu výrobce kuličkových ložisek − v ČKD se ložiska používala minimálně − nebo dovozce Opelu se sítí prodejen a servisů, které nemají s byznysem ČKD nic společného, tak je něco špatně. Srdce mi krvácí, když si na to vzpomenu. Jeden z největších světových výrobců lokomotiv, kompresorů, těžké elektrotechniky… to všechno dokázal jeden člověk zničit během pár let, protože to neuměl. Navíc měl podporu ve stejně vzdělaných lidech s podobným rozhledem, kteří seděli ve vládě. Pro mě to je stále srdeční záležitost.

ČKD přivedl ke krachu jeden člověk?

Řeknu vám to takhle. V Japonsku nám přednášeli o tamní poválečné ekonomické reformě a demonopolizaci. S akcie­mi monopolních koncernů se tam tehdy pod přísnými tresty nesmělo nějakou dobu obchodovat. Byla to známá, dobře popsaná ekonomická reforma. Při naší kuponové privatizaci byla průměrná hodnota kuponu 30 tisíc korun, lidi se toho rychle zbavovali za zlomek této hodnoty a podle toho to pak dopadlo. Proto jsme se ze strojírenské velmoci stali subdodavatelskou zemí.

Po odchodu z ČKD jste založil firmu Svarog a začal jste se věnovat krizovému managementu. Proč jste z ČKD nestáhl odborníky a nepustil se do strojírenství?

Neměl jsem kapitál. Až později jako krizový manažer jsem zjistil, že počátkem 90. let stačilo jít do banky s občankou a dostal jste stomilionový úvěr. Možná bych tam šel taky. Ale já se pustil do podnikání jen s tím, co jsem měl, tedy s vlastní hlavou.

Bral jsem to tak, že koupím menší podnik, vybuduji ho a prodám. Pak koupím větší firmu, zase ji vybuduji a prodám. Takhle jsem získával kapitál.

Jak jste začal?

Měl jsem štěstí, první zakázku jsem dostal od Kovohutí Velvary, jejichž šéf si mě pamatoval z ČKD. Tam jsem byl ke konci takzvaným zbytkovým náměstkem, jak tomu říkali v Japonsku. Když se propouštělo, tak jsem měl na starosti personalistiku, když nebyly peníze, tak jsem vymáhal pohledávky, když měla výroba potíže kvůli nedostatku materiálu, tak jsem dostal na starost dispečink.

Existují v krizovém managementu nějaké standardní postupy? Co udělá po příchodu do podniku krizový manažer jako první?

Musíte přesně identifikovat problém. Některé firmy se dostanou do potíží skokově, například kvůli investiční chybě. Výkon, který měla investice přinést, není, ale náklady na investici ano. S tím se lze vyrovnat například restrukturalizací dluhu a podobně. Většina firem, které se dostanou do problémů, ale kupí chyby na sebe. Prakticky to bylo dobře vidět v 90. letech, kdy podniky přišly o svá dosavadní odbytiště. Vytváření nových obchodních cest představovalo velké příležitosti, ale lidi, kteří lpěli na dosavadních modelech, to neustáli. Vedení ČKD na to reagovalo se zpožděním a podnik restrukturalizovali pomalu, protože se báli nejistoty.

To se ale týkalo všech postkomunistických zemí.

Ano, po pádu RVHP bylo Rusko bez peněz a ani u nás nebyly peníze. S tím by si poradil málokdo. Šlo o to se přeorientovat a začít prodávat jinam. Najít nové obchodní partnery ale nějakou dobu trvá. To pochopil pan Pithart, a než by to nechal tak daleko dojít se Škodou Mladá Boleslav, raději ji privatizovali Volkswagenu. Nechci hodnotit, jestli to bylo nejlepší možné řešení, ale dnes je ta automobilka tahounem celé ekonomiky.

Po několik letech jste ale přestal radit a začal podniky v problémech sám kupovat. Proč jste změnil strategii?

V ČKD jsem se dostal k průmyslové výrobě a od té doby jsem chtěl vybudovat a řídit podobný podnik. Areál, kde teď sedíme, je bývalá modelárna, koupil jsem i nástrojárnu a snažil jsem se je znovu rozjet, ale neměl jsem kapitál. Z milionu tržeb v jednom podniku uděláte docela rychle tržby sto milionů, ale ne miliardu. Bral jsem to tak, že koupím menší podnik, vybuduji ho a prodám. Koupím větší, vybuduji a prodám. Takhle jsem si budoval kapitál, aby se dostal na úroveň obratů, o které mi šlo. Nevyužil jsem privatizaci jako jiní, tak jsem se vydal touto cestou.



Foto: Josef Horázný „Až později jsem jako krizový manažer zjistil, že počátkem 90. let stačilo jít do banky s občankou a dostal jste stomilionový úvěr. Možná bych tam šel taky. Ale já se pustil do podnikání jen s tím, co jsem měl, tedy s vlastní hlavou,“ říká Milan Hagan.

Jak jste se dostal k pivovarnictví?

Jako poradce jsem spolupracoval s některými potravinářskými firmami. Když se objevila příležitost vstoupit do tohoto oboru vlastnicky, uvažoval jsem tak, že pivovarnický průmysl je v Česku silný, ve světě má stabilní tržní pozici a globálně už se tento obor konsolidoval. Český trh ještě konsolidace čekala a mně bylo jasné, že pokud se můj podnik dostane mezi tři čtyři největší, bude součástí konsolidace, bude se dát zpeněžit a já budu moci koupit něco většího.

Začal jste s pivovarem v Krásném Březně. Jak se podařilo udělat z něj takto velkého hráče?

Role poradce není v tom, že to oddřete, ale v tom, že stanovíte strategii, pomáháte ji dodržovat a získáte pro ni zaměstnance. V tom pivovaru, přestože byl ohromně zadlužený, vnímali zaměstnanci jeho zašlou slávu a byli ochotni pro něj něco udělat. To je pro restrukturalizaci strašně důležité, protože když tam lidi chodí jako mátohy, tak se s tím už nic moc dělat nedá. To byl jeden z důvodů a druhým byla dobrá výchozí tržní pozice.

Jak jste se vyrovnal se zadlužením?

Pokud jde o dluhy, to je otázka přístupu. Byly tam nějaké standardní provozní dluhy, ale významná část zadlužení vznikla tak, že předchozí vlastníci si půjčili peníze na firmu a už je nikdo neviděl. Dluh potom skončil v České konsolidační agentuře, potažmo v ČNB. Restrukturalizace dluhu trvala několik let, ale stát už byl kolem roku 2000 vyspělejší a šlo mu o zachování podniků, takže jsme to spláceli.

Vaše skupina ale zároveň zvyšovala podíl na trhu…

Zvolil jsem strategii horizontální integrace, protože hodnota podniku může být buď v ekonomickém výkonu, nebo v nehmotných aktivech, která mutliplikují hodnotu podniku. To je například značka, průmyslový vzor, velikost trhu, zkrátka goodwill. Když to nemáte, tak se musíte soustředit na ekonomické reálie. Když to ale máte, soustředíte se na ty reálie, které představují mutliplikaci. V tomto případě šlo o to, zajistit, aby dluh podnik nezničil, a zároveň zvýšit prodeje. Přestože byl pivovar v dluzích, byl nejrychlejší cestou kupodivu nákup dalších pivovarů. Koupili jsme lounský pivovar, abychom posílili svou pozici v regionu i na českém trhu. To byla podstata úspěchu.

Vy jste uspěl hlavně s jedenáctistupňovým pivem Zlatopramen.

Zařídili jsme se tehdy podle takové marketingové poučky, že když nemůžete uspět ve své kategorii, což byly dva­náctky a desítky, tak si vytvořte vlastní kategorii, ve které vyniknete. Studovali jsme prodeje piva v Česku za posledních 150 let a zjistili jsme, že jedenáctka bývala v určitých dobách silná. Proto jsme vsadili na odlišení od konkurence, i když nás agentury varovaly, že to nikdo nepochopí. Dnes je to samostatný vyprofilovaný segment s prodeji, které se blíží době před druhou světovou válkou.

Se Zlatopramenem jsme se řídili poučkou, že když nemůžete uspět ve své kategorii, vytvoříte si vlastní segment, ve kterém vyniknete.

Nemrzí vás, že pivovary v Krásném Březně, Lounech a Kutné Hoře, které jste Heinekenu prodal, jsou dnes zavřené?

Mrzí. I proto, že součástí dohod s Heinekenem byla záruka, že tam bude výroba pokračovat několik let po prodeji, a ne jen tak krátkou dobu. Tady proti sobě stojí ekonomické reálie a vědomí obchodních souvislostí, protože lidé v regionu jsou na to zvyklí. Z ekonomického hlediska to chápu, ale z hlediska obchodního a marketingového moc ne.

Je lihovarnictví milosrdnější byznys než pivo?

Je tvrdší. Jednak kvůli nižším objemům a taky proto, že vstupní bariéra na trh je u lihovin podstatně nižší než u piva. Menší pivovar postavíte za stovky milionů, větší za miliardy, postavit lihovar stojí miliony až desítky milionů. Další rozdíl je, že v tržbách za pivo se snadněji rozpustí náklady na marketing, kampaň za 50 milionů nejsou žádné velké peníze. U lihovin je to mnohem významnější částka. Kromě toho je tam odezva mnohem delší než u piva, kde jsme to poznali za tři dny a mohli jsme kampaň změnit. U lihovin to poznáte až za několik týdnů, když jsou už peníze utracené.

Palírna U Zeleného stromu je druhým největším českým výrobcem lihovin. Jaké máte plány?

Jsme jednoznačná dvojka na trhu s prodeji zhruba na polovině Stocku Božkov. Díky vstupu do prostějovské Palírny U Zeleného stromu spojujeme budoucnost s tamními značkami Stará myslivecká, Hanácká vodka a Vodka 42. Na rozdíl od našich značek pracoval Božkov už od 90. let velmi dobře a vybudoval si solidní pozici. My teď chceme své portfolio konsolidovat a vsázíme na návrat Staré myslivecké.

Jak ji chcete oživit?

Když v tuzemsku začnou lidé vnímat Starou mysliveckou jako whisky, stejně jako v 60. letech, budeme na tom líp. Z žita děláme myslivce a z pšenice vodku. Děláme to 500 let a kdo se s námi může rovnat? Tímto bychom chtěli zaujmout nejen u nás, ale i ve světě.

Do zahraničí ale nejvíc vyvážíte absint?

Ano, kromě Slovenska, kde je nejsilnější Stará myslivecká. Česko je ve světě absintem známé, ale je to jen tržní nika. Do zahraničí chceme expandovat hlavně se Starou mysliveckou, vodkou a slivovicí. Myslivecká je původně žitná whisky, ale musíme zařídit, aby všichni věděli, že je to kvalitní pití. Na degustačních soutěžích má velké úspěchy, teď jde o to, zvýšit objem výroby tak, aby udržela svou pozici a svezla se s růstem konzumace whiskových nápojů v Česku i ve světě.

Milan Hagan (57) Syn Maďarky a Slováka se narodil v Nových Zámcích na Slovensku, ale vyrostl v Semilech v severovýchodních Čechách. Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy působil v různých oborech a výrazně uspěl ve výrobě piva a lihovin. Sbírá moderní výtvarné umění – mezi jeho oblíbence patří Zdeněk Sýkora, Andy Warhol a Salvador Dalí – a rád čte science fiction a fantasy literaturu. Je ženatý a má čtyři děti.

Pod jakým názvem prodáváte mysliveckou v cizině?

Pod názvem Old Hunter. Stará myslivecká je nevyslovitelná. Měli jsme z minulosti k dispozici dvě jazykové mutace, Alter Jäger a Old Hunter. Ten první jsme nechtěli kvůli podobnosti s jistým likérem, takže používáme Old Hunter.

Jaké jsou vaše obchodní cíle?

To jsou strategické informace, které bych nechtěl zveřejňovat. Mohu říct to, že chceme masivně využívat historii palírny, která letos slaví 500 let. To je velká příležitost, protože jsme bezkonkurenčně nejstarší palírnou v Evropě, která nepřetržitě vyrábí alkohol.

Proč jste přikoupili rodinného výrobce ovocných destilátů Kleiner?

Chceme tím říct, že podstatná je pro nás kvalita, kterou se chceme profilovat. Slivovici a další ovocné destiláty dodáváme do luxusních restaurací a vyvážíme je. Sledujeme ale i další značky, měli jsme zájem o Becherovku, ale Pernot Ricard ji nakonec za nabízené ceny neprodal.

Není teď vhodná doba na prodej firmy? Když jste prodával Drinks Union, říkal jste, že jste splnili své cíle, a teď ředitel palírny prohlásil, že jste cíle splnili i zde. Navíc vám rostou prodeje…

Dali jsme si cíle do roku 2022, pan ředitel Kadlec měl asi na mysli roční cíle. Další věc je, že mi teď dorůstají děti, začínají se v těch firmách angažovat a nevidím důvod, proč to prodat.

Když jsem začínal, věděl jsem, že musím podnik rychle prodat, abych dosáhl na větší. V tomto směru jsem se uspokojil a nevidím důvod, proč bych se měl v současnosti firmy zbavovat. Na rozdíl do piva cítím v lihovinách mnohem větší potenciál. Pokud během pěti let splníme cíle, které jsme si předsevzali, tak to bude výborné východisko.

Vaše podnikatelské portfolio je ale stále velmi široké. Kromě likérky vám patří Letovické strojírny, jste předsedou několika výrobních družstev, v Ostravě jste postavil studentské koleje… Jaký to dává smysl?

Já vám to vysvětlím. Sleduji dva základní směry. Jedním je strojírenství, kde jsem dlouho pracoval a snažil jsem se získat výrobní firmu. Chtěl jsem třeba koupit Zetor jako jednu z mála existujících českých značek, které mají určitý globální zvuk. Nic jsem ale nezískal, protože řada značek už byla rozebraná nebo zničená a nejde je tak jednoduše oživit. Tuto oblast ale pomalu opouštím. Druhým oborem jsou potraviny. Tam mám teď jen lihoviny, ostatní firmy jsem prodal.

A ta družstva?

Rozhodl jsem se, že se budu věnovat i správě nemovitostí jako stabilnímu odvětví, takže jsem některé nemovitosti koupil. Dnes je z daňových a dalších důvodů nejvýhodnější prodat nemovitost jako firmu a některé tyto podniky byly výrobními družstvy. Já jsem se snažil výrobu zachovat, takže někde jsme ji převedli tam, kde není tak drahá jako v Praze. Ale nebudu zastírat, že šlo o nemovitosti těch družstev. Na nich se dá podnikat a mít stabilní příjem, který je vyšší než úroky z peněz. Vložil jsem do toho část svého majetku.

Proč jste se pustil do stavby studentských kolejí?

Já jsem to jen financoval. Dělám to, protože chci, aby majetek něčemu sloužil. Už jsem podnikl kroky k vložení svého majetku do nadačního fondu, který by nikdo neovládal a měl by určité úkoly. Prvním pokusem byly koleje, ale chci se zaměřit i na seniory.

Jak konkrétně?

V Jindřichově Hradci jsme koupili pozemek, kde plánujeme postavit smíšené bydlení, startovací byty pro mladé lidi i byty pro starší generaci. Musíme se ale probít stavebním řízením, které je stále komplikovanější.

Do politiky se nechystáte? Prezidentskému kandidátovi Jiřímu Drahošovi přispěl jistý Milan Hagan částkou pět tisíc korun a připsal vzkaz, že doufá v lepší časy na Hradě. To jste byl vy?

To si nevzpomínám. Takové vzkazy ale nikam nepíšu, to jsem asi nebyl já. To ale neznamená, že bych nepřispíval, většinou ve prospěch demokracie, tedy různým politickým stranám. Na některé věci ve společnosti se dívám s obavami a myslel jsem si, že v prezidentské volbě byla negativa jednoho kandidáta podle mě menší než negativa spojovaná s tím druhým. Dopadlo to ale fifty fifty a teď s tím nemůžeme nic dělat, protože volič může jen odevzdat hlas.

Ve své pozici a se svými možnostmi s tím asi můžete dělat o trochu víc…

Do politiky bych aktivně nevstoupil, možná jen jako poradce. Lidé, kteří dnes radí politikům, dělají často marketing líp než marketéři v mé vlastní firmě.

"Až později jsem jako krizový manažer zjistil, že počátkem 90. let stačilo jít do banky s občankou a dostal jste stomilionový úvěr. Možná bych tam šel taky. Ale já se pustil do podnikání jen s tím, co jsem měl, tedy s vlastní hlavou," říká Milan Hagan.