Elina Makropulos z Čapkovy slavné divadelní hry nakonec dospívá k poznání, že věčný život je otrava − a jako problém vidí nesmrtelnost také socio­logové a filozofové. Navzdory tomu se umírat chce jen málokomu, takže jak rostou možnosti vědy, přesouvá se otázka nesmrtelnosti ze sci-fi do oblasti reálných úvah. Výrazným stimulem je navíc výrazný byznysový potenciál, respektive ochota bohatých utrácet za zvěčnění své pozemské existence. Že je možné věčného života dosáhnout, věřili už alchymisté. Současná věda místo elixíru života nejčastěji vkládá naděje do dvou odlišných postupů: zmrazování (kryoniky) a přestěhování lidské osobnosti do stroje (kyborgové).

Vzkříšení z mrazáku

Kryonika vlastně neřeší samotnou nesmrtelnost, ale problém odsouvá do budoucnosti: zesnulý se hned po biologické smrti příslušným způsobem upraví a zmrazí a z mrazáku je vytažen, až když si věda poradí s problémy, které ho odeslaly na onen svět. Ve sci-fi je to naprosto běžná záležitost: vesmírem cestují mražení astronauté a ožívají nejen osoby, které před staletími zmrzly v ledovci, ale i mamuti a dinosauři.

Základ skutečného zmrazování zesnulých položil už roku 1964 Robert Ettinger publikací The Prospect of Immortability. V praxi se o katapultování nebožtíka do času pokročilejší medicíny poprvé pokusil francouzský lékař Raymond Martinot. Věřil, že našel způsob, jak problém vyřešit: pacienta hned po smrti zmrazí na -65 stupňů Celsia a uloží do speciálního mrazicího zařízení. Tam mrtvý počká do roku 2050, kdy by podle Martinotových představ lékaři neměli mít s kříšením a léčbou nebožtíků problém.

Nezisková organizace Alcor má okolo 1600 členů, z toho 149 se nachází v kapalném dusíku. Za zmrazení se platí desítky tisíc dolarů.

Nejdřív touto cestou zakonzervoval svou ženu Monique, která roku 1984 zemřela na rakovinu. On sám ji za pomoci svého syna Rémyho následoval roku 2002. Rémy pak kvůli tomu měl vleklé problémy s úřady, protože francouzské právo má o nakládání s lidskými ostatky jiné představy. Experiment měl poněkud rozpačitý konec roku 2008, když se mrazák s manžely Martinotovými porouchal a oni se přestěhovali na klasický hřbitov.

Zatímco doktor Martinot byl pouhý kryonický kutil a amatér, jiní pochopili, že i kdyby to nefungovalo, metoda má zajímavý tržní potenciál. Ve Spojených státech, kde je legislativa týkající se nakládání s mrtvými benevolentnější než v Evropě, už od roku 1972 existuje nezisková organizace Alcor Life Extension Foundation. Podle posledních dostupných údajů má okolo 1600 členů, z toho 149 se nachází v kapalném dusíku. Ne vždy kompletní: méně movití zájemci si mohou nechat zmrazit jen hlavu. V mrazácích Alcor spí svůj věčný sen i několik desítek zvířecích mazlíčků.

Organizace žije především z členských příspěvků zatím ještě žijících zájemců o nesmrtelnost. Dalším zdrojem dolarů jsou dary sympatizantů a samozřejmě poplatky za zmrazení. "Přestěhování" kompletního těla do dusíkového mrazáku stojí 70 tisíc dolarů, pokud se tam ocitnete jen jako hlava, přijde vás to na 17 tisíc dolarů.

Metodika, kterou Alcor používá, je v podstatě upravený postup pro uchovávání orgánů k transplantacím. Okamžitě po konstatování smrti se do krevního oběhu vstříknou látky zabraňující srážení krve, začne pomalé ochlazování a do těla je pod tlakem napouštěn nemrznoucí roztok, který postupně nahradí vodu v těle. Tělo (nebo samotná hlava) je umístěno do speciálních obalů a postupně se ochladí na teplotu kapalného dusíku. Podle tvrzení lidí z Alcoru tak může klient vydržet i miliony let.

Alcor se z pochopitelných důvodů netěší přízni státních orgánů, církví ani vědců. Má za sebou řadu skandálů, například podezření, že jeho klientka Dora Kentová byla před zmrazením své hlavy zavražděna barbituráty. Alcor měl tehdy na mále, ale s pomocí právníků spor ustál a Dora dál spí svůj věčný sen v kapalném dusíku. Právě tehdy se ale společnost pro všechny případy přestěhovala z Riverside v Kalifornii do nynějšího sídla v arizonském Scottsdalu.

V USA je takových společností víc. K dalším patří například Cryonics Institute v Detroitu nebo American Cryogenics Society v Sunnyvalu (Kalifornie). Všechny ale pracují na stejném technologickém principu i obchodním modelu. S nevelkou mírou nadsázky se dá říci, že jde o pyramidovou hru, oproti běžnému "letadlu" vylepšenou tím, že zákazník je spolehlivě uklizen k ledu.

Většina odborníků na kryobiologii soudí, že mrtví v mrazácích Alcor se nikdy nevzbudí. Důvodů je celá řada: biologická smrt mozku je nevratná, zpomalení životních pochodů při zimním spánku zvířat se od smrti zásadně liší, kromě toho je člověk před smrtí obvykle v takovém stavu, že by byl problém ho nejen vzkřísit, ale i následně udržet v "provozuschopném" stavu. A samozřejmě tu jsou i námitky z hlediska lékařské etiky.

Čas ke stěhování do stroje

Jako nadějnější se v současnosti jeví přestěhování lidské bytosti do stroje. Kyborgové jsou ve sci-fi ještě hojnější než mražení astronauté − často se vyskytují například v dílech předního představitele žánru Arthura C. Clarka. "Už dávno vyčerpali všechny možnosti těl z masa a krve; jakmile jejich stroje předčily jejich vlastní organismy, nastal čas k přemístění. Nejdříve jejich mozky a poté už jen pouhé myšlenky se stěhovaly do zářících nových domovů z kovů a syntetických hmot…" napsal Clarke.

Na první pohled to není problém. Umělé končetiny i orgány běžně existují, takže mezi námi chodí mnoho lidí, které jen s malou nadsázkou můžeme označit za kyborgy. Výzkum už je mnohem dál: v laboratořích se daří spojovat nervové buňky s křemíkovými čipy. Například vědci z australské National University loni představili nanostrukturu propojenou s čipem, na níž rostou neurony schopné s čipem komunikovat.

Někteří vědci proto předpokládají, že spojování mikročipů s mozkovou tkání může z člověka udělat supermana nebo úplně jinou bytost. Čipy mohou komunikovat s přídavnými paměťmi nebo cloudovými úložišti, s umělými orgány nebo dalšími smysly. Může se tak na dálku propojovat myšlení mnoha lidí prostřednictvím bezdrátových sítí. Nechybí ani názory, že biologická existence je jen zákonitý mezistupeň evoluce, která nevyhnutelně vede k přestěhování lidské mysli do nesmrtelných a téměř všemocných strojů.

Proměna člověka v kyborga může vypadat poněkud odpudivě, protože biologická existence přináší nesporné požitky − ovšem jen pokud organismus bezchybně funguje, takže mnozí staří nebo těžce nemocní lidé by na to nejspíš měli jiný názor. Zatímco organická tkáň má zřejmě limity, do nichž se může obnovovat, stroj jde opravovat, obměňovat a vylepšovat prakticky donekonečna.

Ale nejen to: kyborg může být výkonnější a odolnější než člověk. Není proto těžké si představit, že když si jedinec užije biologické mládí se vším, co k němu patří, tak − podobně jako kuklící se motýl − změní tělesnou schránku a vyrazí třeba poznávat nové světy. Nebo chce dělat spoustu dalších věcí, které křehký a hloupý člověk nezvládne. "Kyborgizace" lidí mimochodem může být také odpo­vědí na strach z inteligentních robotů, takže je pro přežití lidstva stejně důležitá jako kolonizace vesmíru.

Zdá se, že alespoň teoreticky nic nebrání tomu, přenést do stroje mozek − to ale ještě pořád není nesmrtelnost, ani kdyby tak šlo fyzickou existenci funkčního mozku prodloužit. Všechny úvahy o nesmrtelnosti člověka tak končí u možností rekonstrukce mozku a k tomu má současná neurologie ještě hodně daleko.

Problém by zdánlivě šlo elegantně obejít, kdyby se do počítače řídícího stroj přestěhovala pouze osobnost (mysl), jak to naznačoval Clarke. Ve skutečnosti ale jde o problém ještě větší, protože o tom, v čem spočívá vědomí sama sebe, ví věda velmi málo. Vlastně tak narážíme na základní filozofickou a náboženskou otázku vázanosti vědomí (duše) na hmotu (tělo) − jde vůbec přenést osobnost z jedné hmotné entity do druhé?

Většina vědců proto soudí, že nesmrtelnost není na pořadu dne − pokud vůbec kdy bude možná. Současný výzkum se soustřeďuje spíš na možnosti prodloužení plnohodnotného aktivního života. O dnešním průměrném dožití okolo 80 let se lidem na počátku letopočtu mohlo jen zdát, přitom odborníci soudí, že naše tělo má potenciál být tu 120 až 200 let. Jde jen o to, jak toho dosáhnout.