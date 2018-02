Telekomunikační firma ze severu Čech, kterou vlastní Kamila Šikalová se svým manželem, si loni v říjnu pořídila Volkswagen Passat na operativní leasing u společnosti Volkswagen Financial Services (VWFS, dříve ŠkoFin). Za pronájem platili měsíčně 15 tisíc korun, ale těsně před Vánoci leasingová společnost Šikalové oznámila, že od 1. ledna zvyšuje měsíční splátku o 1800 korun.

Do vyšších splátek se promítlo dražší pojištění. Pojišťovna Kooperativa požadovala po VWFS vyšší platby, firmy se ale nedohodly a pojišťovna v listopadu vypověděla VWFS 17 tisíc smluv. "Důvodem byla dlouhodobá nevýhodnost této rámcové smlouvy, tedy nízké pojistné sazby a vysoká škodovost," uvádí mluvčí pojišťovny Milan Káňa.

Leasingová společnost tak musela narychlo hledat nového pojistitele pro pronajaté vozy. Toho našla v České pojišťovně, ovšem za podstatně vyšší cenu. "Nabídka České pojišťovny byla nejvýhodnější ze všech i ve srovnání s navrhovaným zdražením od Kooperativy," říká k tomu Lukáš Cankař, ředitel marketingu Volkswagen Financial Services.

Ztráty pojišťoven z leasingu



Někteří zákazníci se ale cítí tímto postupem poškozeni. "Je to podraz. Mohli napsat o měsíc nebo dva dřív, že se něco děje. Do Vánoc se s nimi nedalo komunikovat a je to obtížné i teď," říká Šikalová, která by chtěla auto vrátit, ale obává se smluvních pokut. "Na mé námitky mi vždycky jen odepsali, že změna neporušuje všeobecné obchodní podmínky," dodává.

Podnikatel z Jihlavy, který si nepřeje zveřejnit jméno, vypověděl leasingové smlouvy na dva vozy od VWFS ještě v prosinci. "Oni to ignorovali a dál posílali faktury. Musel jsem si v podstatě vynutit, abych jim auta mohl vrátit. V byznysu se pohybuji dlouho, ale něco podobného jsem ještě nezažil," říká muž, který nakonec leasingové společnosti hrozil trestním oznámením.

Jádrem sporu je výklad obchodních podmínek. VWFS tvrdí, že podle nich může jednostranně změnit výši splátek, pokud dojde ke změně pojistného. Kamila Šikalová ale namítá, že změna pojistného není totéž co změna pojistitele, a spolu s několika desítkami dalších klientů se obrátila na advokátní kancelář, která připravuje společný postup.

Povinné ručení podražuje

Kooperativa zvýšila pojistné i svým dalším partnerům, a není jediná. Zdražuje Allianz, Česká podnikatelská pojišťovna uvažuje o navýšení cen v první polovině letošního roku. I Česká pojišťovna očekává stoupající ceny u leasingu, firemních flotil i u soukromých aut. Generali ceny zatím plošně nezvedá, ale podle mluvčího Jana Marka jsou ceny povinného ručení na stávající úrovni neudržitelné.

Důvodem zdražování je podle pojišťoven především ztrátovost v segmentu operativního leasingu. Jak vyplývá z údajů České asociace pojišťoven, v loňském roce jejich ztráty dosáhly 438 milionů korun. "Počátek tohoto problému leží v letech 2013−2014. Pojišťovny se tehdy snažily zvětšit podíl na trhu tlakem na cenu," říká pojistný analytik společnosti Broker Trust Emil Hála. "Týká se to flotilového pojištění i jednotlivě sjednávaných smluv," dodává.

Zdražování nicméně není plošné, pojišťovny se primárně zaměřují na nejrizikovější skupiny řidičů, vozidel i míst. "Jsou to typicky drahá, silná auta, mladí a nezkušení řidiči ve věku 18 až 30 let a velká města s vyšším procentem krádeží," říká Hála.

Dalším faktorem jsou vyšší náhrady takzvaných nemajetkových újem, které nový občanský zákoník z roku 2014 zvedl až trojnásobně. Pojišťovny také uvádějí vyšší náklady na náhradní díly a práci v autoservisech.

Pojištění operativního leasingu je navíc specifické v tom, že řidiči se ke konci pronájmu snaží uvést vozy do co nejlepšího stavu, aby se vyhnuli sankcím ze strany leasingových společností. Po pojišťovnách tak chtějí proplatit opravy různých škrábanců, oděrek a dalších poškození, které by na vlastním autě jako pojistnou událost nehlásili. K tomu je ostatně vyzývají leasingové firmy. "Pokud je možné nějaké poškození nahlásit jako pojistnou událost, neprodleně to udělejte," píše se například v instrukcích pro řidiče společnosti VWFS.

Popularita leasingu se nemění

Zdražování pojistného a tím i splátek za pronajaté vozy však podle expertů rostoucí oblibu operativního leasingu nezastaví. "I přes tyto změny nadále očekáváme rostoucí zájem o operativní leasing," říká ředitel marketingu ve VWFS Lukáš Cankař.

Pojišťovny zvyšovaly v oblasti pojištění aut tržní podíl na úkor ceny. Nyní zde vykazují velké ztráty.

Někteří zákazníci rozhořčení nečekaným zdražením splátek si ale vozy v budoucnu chtějí obstarat jinak. "Operativní leasing už nechceme. Auto si pořídíme do vlastnictví, asi mazdu," říká Kamila Šikalová. "Strašně mě to mrzí, manžel na volkswageny nedá dopustit," dodává.