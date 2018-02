Když je někdo v něčem hrozně úspěšný, hledáme v jeho příběhu cokoliv, co bychom mohli zobecnit a použít znovu. To je princip všech kurzů a příruček, které nás učí, jak být motivovanější, oblíbenější a úspěšnější. Co nás naučil famózní výsledek Ester Ledecké na olympiádě? Zde je pokus o první nesmělý nástřel 10 bodů.

1. Konec je, až když je opravdu konec. Předešlá věta je tak samozřejmá, že ani stylisticky nedává smysl. Kdy jindy by měl být konec? A vidíte, americká televize NBC vyhlásila vítězku olympijského superobřího slalomu dřív, než měly "odjeto" všechny závodnice. Dokonce přepnula na jiný sport. Asi to znovu už nikdy neudělá.

2. Není pravda, že nesmíte udělat chybu. Ledecká jich udělala několik. Smějeme se televizní spolumoderátorce, která na ně upozornila. Haha, co to je za expertku? Když pak Ledecká vyhrála? Jenže expertka měla pravdu. A lyžování rozumí. Ale tak jako pro stromy někdy není vidět les, tak ona pro chyby neviděla to, že Ledecká jede dobře. Protože jela jinak než ostatní. Měla štěstí. Kdyby o jejím umu nerozhodovala časomíra, nejspíš by místo medaile dostala po dojetí pěkně vynadáno.

3. Nemusíte mít talent od Boha. Stačí mít talent. Tečka. Otec Ledecké v rozhovoru pro Hospodářské noviny řekl, že viděl spousty mladých závodnic a závodníků, kteří měli mnohem větší talent než jeho dcera, ale chybělo jim něco jiného. Většinou peníze a možnosti. Jistě, netřeba ho brát tak úplně doslova, je to sympatická skromnost otce superúspěšné dcery. Ale shodněme se na tom, že talent je − matematicky řečeno − podmínka nutná, nikoliv postačující.

4. Nemusíte se soustředit na jedinou věc. Mezi lyžováním a jízdou na snowboardu není rozdíl jako mezi během na 100 a na 400 metrů. Spíš jako mezi jízdou na koni a plaváním. Obojí vyžaduje jiné dovednosti a návyky. Přesto Ledecká uspěla v obou disciplínách. Ale možná jí pomohlo právě to, že jsou obě disciplíny tak odlišné.

5. Je dobré mít slavné rodiče. Často tvrdíme opak. Že děti slavných všechno dostanou na stříbrném podnose a sami bez protekce ničeho nedosáhnou. A i kdyby chtěly, tak to ze stejných důvodů mají paradoxně těžší. Jak je vidět, nemají.

6. Musíte dřít. Americký novinář Malcolm Gladwell proslavil tzv. pravidlo 10 tisíc hodin, které říká, že pokud v něčem chcete být úspěšní, musíte se tomu věnovat aspoň oněch 10 tisíc hodin. Zkratky nejsou.

7. Musíte mít peníze. To neradi slyšíme. Je mnohem příjemnější žít ve světě, kde všichni mají rovné šance. A ve kterém lze velkých věcí dosáhnout bez ohledu na to, zda někdo sáhne hluboko do peněženky. Ale tak to není. Abychom opět citovali rozhovor s Jankem Ledeckým, rok špičkové přípravy jeho dcery vyšel rodinu na tři miliony korun. Samozřejmě že jen peníze nestačí. Ale je to jako s talentem: k úspěchu nestačí, ale bez nich to nejde.

8. Nemusíte chodit do školy. Lépe řečeno tam nemusíte chodit v případě, že vám povědomí o světě a jeho hodnotách dá někdo jiný. Ledečtí podle svých slov děti do škol "moc neposílali" a bez ohledu na zlatou olympijskou medaili pro Ester z nich vychovali silné a úspěšné osobnosti.

9. Mileniálové nejsou ztracená generace. Jsem z generace, které se otevřel svět a měla pocit, že musí "urvat" všechno a hned. Na své děti se někdy díváme jako na moc pohodlné a málo motivované. Není tahle story hezkým důkazem, jak se mýlíme?

10. Ale stejně je nakonec tou nejdůležitější věcí štěstí. Musíte ho mít. Vezměte si, že rychle vyslovit jméno Ester Ledecká trvá asi 1,1 vteřiny. Kdyby naše lyžařka sjela skoro dva kilometry dlouhou trať o tento čas pomaleji, skončila by na konci druhé desítky finálního pořadí. Pak bychom řekli: "Jasně, je ohromný úspěch, že vůbec jela. Ale těch předešlých devět bodů jsou naprosté hlouposti." Štěstí na hranici měřitelnosti moderní časomíry rozhodlo, že předešlých devět bodů brát vážně musíme.