Necelé dva týdny před začátkem zimní olympiády v korejském Pchjong­čchangu panoval v sídle rodinné firmy Don Quiet v Neratově u Lázní Bohdaneč čilý ruch. "Do pátku musíme stihnout vyrobit Honzovi Hudcovi tři kombinézy. A to ještě náš lyžařský svaz na poslední chvíli nominoval dalších šest závodníků, kterým je musíme rychle ušít také," říká majitel společnosti Ivo Tichý. Čechokanaďan Jan Hudec, bronzový medailista z olympiády v Soči, kde ještě reprezentoval Kanadu, se do české nominace dostal nečekaně kvůli zranění Kryštofa Krýzla, ostatní díky na poslední chvíli uvolněným místům od jiných svazů. "Původně jsme měli být připraveni vyrobit kombinézy jen pro jednoho až dva závodníky navíc. Najednou je jich tolik. Ale samozřejmě to musíme stihnout, nic jiného nezbývá," dodává jeho manželka Věra Tichá.

Jen stěží může být nějaký zákazník pro manžele Věru a Ivo Tichých z Lázní Bohdaneč na Pardubicku důležitější než česká lyžařská reprezentace. Jejich rodinná firma vyrábí nejúspěšnějším českým sjezdovým lyžařům závodní kombinézy i další speciální oblečení už léta. "Dosud jsme vždy obnovovali kontrakt s lyžařským svazem každý rok, vloni na podzim jsme ho už získali na čtyři roky dopředu, čehož si moc vážíme," poznamenává Věra Tichá.

Klíčovým parametrem lyžařské závodní kombinézy je to, kolik propustí vzduchu.

Cesta do reprezentace

Respekt mezi závodními lyžaři si původně neznámá značka Don Quiet získala díky spolupráci s týmem světové šampionky z roku 2007 Šárky Strachové. V sídle podniku je její stopa dosud patrná na první pohled. V rohu místnosti, kde majitelé podniku přijímají návštěvy, jsou opřené její první, asi 60 centimetrů dlouhé lyže značky Artis. Pod televizí se usmívá jako čtyřletá na černobílé fotografii z Benecka, na zdi vedle vidí i obrázek jejího bratra Petra, také bývalého reprezentanta. "Šárka je naše srdeční záležitost, byla naše první a hlavní hvězda. S ní a jejím bratrem Petrem máme mimořádný vztah. Právě jejich spokojenost vedla k tomu, že jsme se před čtyřmi lety stali dodavateli celé české sjezdařské reprezentace," říká Tichá.

Ilustrace: Barbora Balgová

Přesvědčit ale v roce 2008 tehdejšího šéfa lyžařčina týmu, jejího přísného otce, že oblečení z Neratova vyhovuje, nebylo vůbec snadné. "Nejdříve si objednali kombinézy přes prostředníka, abychom nevěděli, že to je pro Šárku. Když se jim zdály dobré, tak nás teprve oficiálně oslovili. Jeli jsme je pak s nimi ještě testovat do aerodynamického tunelu. A až tam jsme je definitivně získali. Ty naše vyšly lépe než všechny konkurenční," vzpomíná Tichá, která má ve firmě na starosti ekonomiku.

Nápis Don Quiet na kombinéze čerstvé mistryně světa, která kvůli oblečení z Neratova odešla od italské renomované značky Vist, znamenal samozřejmě pro podnikání Tichých zlom. Po čase k české firmě přešel i ještě nedávno aktivní slavný český lyžař Ondřej Bank, nyní obléká i Ester Ledeckou, která střídá jako jediná na světě na špičkové úrovni lyže a snowboard, a dalších zhruba 60 českých reprezentantů všech věkových kategorií.

Vedle Čechů dodává firma své vybavení i některým slovenským reprezentantům, například sjezdaři Martinu Bendíkovi. Závodní kombinézy, ale i lyžařské bundy, kalhoty a další doplňky šije i pro týmy Libanonu a Amerických Panenských ostrovů, dodává mezinárodnímu lyžařskému kempu v Chile či řadě lyžařských klubů v Nizozemsku.

"Našimi hlavními zákazníky jsou ale české lyžařské kluby a týmy. Jsme s nimi ve stálém přímém kontaktu, v obchodech už zboží ani neprodáváme," řekl Tichý, který už nechce výrobu a okruh zákazníků rozšiřovat.

"Máme práce až moc. Nyní jsme dodávali oblečení i na dětskou olympiádu nebo pláštěnky pro Horskou službu. Chceme ale vyrábět tady, poskytovat všem špičkový servis. To by s rozšiřováním se a výrobou někde v Číně nešlo," dodává.

Správně zapečená kombinéza

V čem vlastně spočívá tajemství závodní kombinézy? V čem má vynikat před těmi konkurenčními? Klíčovým faktorem je to, kolik propustí vzduchu. Aby sjezdaři příliš neriskovali a nesjížděli svahy v nepropustných, dokonale aerodynamických materiálech připomínajících igelit, diktuje FIS, tedy mezinárodní lyžařská federace, že propustnost musí činit minimálně 30 litrů na metr čtvereční za sekundu.

"Právě to je to největší umění, zapéct kombinézu tak, aby byla co nejrychlejší. Tedy neměla větší propustnost než těch 30, lépe řečeno 27, protože 10 procent je tolerance při měření," vysvětluje Tichý, který všechny své výrobky šije v Česku. Certifikovaný speciální materiál, který na jednu rychlou kombinézu vyjde minimálně na sedm tisíc korun, však vozí ze Švýcarska od firmy Schoeller.

Logicky ještě náročnější než slalomáři jsou na co nejmenší odpor svých kombinéz sjezdaři. Parametry kombinéz se ale trochu liší pro muže a ženy, dokonce i pro jednotlivé tratě. "Pro Kitzbühel, který je nejrychlejší, se používá materiál, který dosahuje optimálních hodnot právě v těch vysokých rychlostech. Holky také mívají trochu jiné materiály než kluci. Tedy s výjimkou Ester Ledecké. Ta chce vždycky to, co mají chlapi," říká Tichá.

Úplně jiné oblečení samozřejmě Ledecká používá pro závody na snowboardu. "Tam nejsou pro propustnost žádné limity, zároveň se ale oblečení musí skládat z kalhot a bundy a musí být v souladu s duchem toho sportu volnější, pohodlnější. Důležité je, aby ten materiál byl rychlý, klouzavý, aby po startu rychle splýval dolů," vysvětluje Tichý.

Zrod "pana Tichého"

K šití lyžařského oblečení se Ivo Tichý dostal poprvé v roce 1999 tak trochu omylem. "Tehdy byly v módě kombinézy i pro rekreační lyžaře a to já nechtěl. Byl jsem zvyklý na klasické šponovky, ale ty z trhu zmizely. Tak jsem se rozhodl, že si je ušiju sám," vypráví muž, který tehdy podnikal v elektrotechnice.

Jenže nebylo snadné na ně sehnat materiál, a když už, firma mu sdělila, že mu látku na jediný pár neprodá. "Musel jsem koupit materiál na 500 kusů. Tak jsem ho vzal, kalhoty ušil, a až pak zjistil, jak velký je o ně zájem," vzpomíná Tichý, který se jako bývalý strojař postupně naučil navrhovat střihy kombinéz a jako amatérský kreslíř měl blízko i k vytváření jejich designu.

Roční obrat firmy, která měla původně ušít jediné kalhoty, teď dosahuje zhruba 10 milionů korun.

A jak vznikl neobvyklý název Don Quiet? "Ve španělštině to znamená pan Tichý. Líbilo se mi, jak to hezky zní. Byl to jen takový vtip, když jsem myslel, že vyrábím šponovky poprvé a naposled," vzpomíná. Jenže dopadlo to jinak. Roční obrat firmy, která měla původně ušít jediné kalhoty, teď dosahuje zhruba 10 milionů korun a ve svých dílnách ve Chvaleticích a Neratově dává práci 25 lidem.